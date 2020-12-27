Судді в Кагарлику відмовляються розглядати справу про зґвалтування

Після того, як четверо суддів взяли самовідвід, слухання перенесли до сусіднього району

Апеляційний суд міста Києва у четвер передав справу про катування та насильство працівників поліцейського відділку в Кагарлику до Обухівського районного суду. Як повідомили «Ґратам» адвокати потерпілої Нелі Погребицької, це сталося після того, як четверо суддів Кагарлицького районного суду Київської області взяли самовідводи у цій справі.

2 грудня справа надійшла в Кагарлицький районний суд, її розподілили на суддю Олександра Закаблука. Він заявив про самовідвід на підставі того, що один із підозрюваних є рідним братом помічника судді Кагарлицького райсуду. Також суддя Закаблук висловив думку, що справи проти місцевих правоохоронців не мають розглядати суди, які з ними регулярно контактують. Він пропонує закріпити цю норму законодавчо.

Самовідвід задовольнила суддя Ірина Шевченко 3 грудня. А вже наступного дня суддя Закаблук задовольнив самовідвід Шевченко за схожими причинами. До того ж Шевченко розглядає обвинувачення у крадіжці проти одного з потерпілих від катувань. Матеріали цього кримінального провадження витребував адвокат обвинуваченого поліцейського.

8 грудня суддя Закаблук затвердив ще один самовідвід головуючої суду Тетяни Іванюти. Вона теж розглядає справи про пограбування, в якому обвинувачують потерпілого Ігоря Ткача, і крадіжку – з обвинуваченим Олександром Салієм, також постраждалим від тортур. Раніше суддя Іванюта неодноразово розглядала кримінальні провадження стосовно ще одного потерпілого – і виносила йому та іншим обвинувальні вироки.

17 грудня суддя Шевченко задовольнила самовідвід четвертого судді Кагарлицького райсуду – Василя Кириченка. Саме його помічник є братом одного з обвинувачених поліцейських.

Представниця потерпілої Погребицької, київська адвокатка Тетяна Козаченко привітала рішення обласної апеляції про передання справи в Обухівський райсуд. У сусідньому районі, на її думку, судді зможуть винести незалежне рішення.

Дати підготовчого засідання ще не призначено.

Скандал навколо відділення поліції в Кагарлику розгорівся після того, як двох його співробітників Миколу Кузіва і Сергія Сулиму затримали 25 травня за підозрою в побитті та зґвалтуванні Нелі Погребицької, яку викликали в райвідділ як свідка. Тієї-таки ночі поліцейські катували і раніше судимого чоловіка – били, одягали йому протигаз та імітували розстріл. 26 травня суд ухвалив рішення про арешт двох затриманих поліцейських.