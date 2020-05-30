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    Зґвалтування в Кагарлику: ключовий свідок вперше заговорив з журналістами

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    Ключовий свідок в&nbsp;день трагедії привіз потерпілу до відділку поліції - Зґвалтування в Кагарлику: ключовий свідок вперше заговорив з журналістами
    Ключовий свідок в день трагедії привіз потерпілу до відділку поліції
    Скріншот з відео

    Чоловік розповів, що привіз дівчину до відділку, чекав її п’ять годин, потім набридло, і він повернувся до села

    Ключовий свідок у справі про зґвалтування в Кагарлику, який в день трагедії привіз потерпілу до відділку, дав свідчення в Державному бюро розслідувань.

    Про це повідомляє ТСН.

    За його словами, він зустрічався з дівчиною, яку зґвалтували.

    Чоловік заявив, що добре знав одного з поліцейських - Миколу Кузіва. За його словами, він привіз дівчину до відділку, чекав її п'ять годин потім набридло, і повернувся в село.

    О четвертій ранку вона йому подзвонила і попросила забрати. Чоловік заявив, що помітив сліди знущань, але при цьому захищає поліцейських. Сама потерпіла зараз на психологічній реабілітації.

    Раніше адвокат потерпілої розповів, що молоду жінку, яку зґвалтували і побили поліцейські у Кагарлику, на допит до відділення заманив сусід.

    До слова, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

    Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

    Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

    За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

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