«Сміх переміг страх». Головні події 2019 року: українська версія

Політики, культурні та громадські діячі розказали, чим їх вразив рік, що минає

Головною політичною подією 2019 року стали президентські і парламентські вибори, причому зміну влади українці сприйняли позитивно. Таку думку висловили 58% опититаних, свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Звільнення українців з російського полону вважають головною подією року 8% опитаних, зустріч у «нормандська форматі» - 5%, отримання Томосу - 2%, розведення військ на Донбасі - 2%, впровадження ринку землі (поки що ймовірне) - 2%. Жодної події не змогли назвати 16% (минулого року – 12%).

Між тим, 2019-й був справді багатим на новини. Вже мало хто згадує, але у році, що минає, було ухвалено закону про державну мову, у Конституції закріплене прагнення України до членства у НАТО і Євросоюзі.

Резонанс отримали також численні скандали: тут діапазон тем був вражаючим, а подекуди і шокуючим.

Тяганина із визначенням переможця фіналу національного відбору на «Євробачення» завершилась тим, що Україна не брала участі в цьому конкурсі.

Подією міжнародного масштабу став «телефонний скандал» за участю президента Володимира Зеленського та господаря Білого дому Дональда Трампа. Наслідки «Українагейту» досі важко спрогнозувати.

Зміна влади спровокувала низку неоднозначних призначень на високі державні посади. Першим з нової команди був збитий секретар РНБО Олександр Данилюк. За ним посади залишили губернатори, що встигли пропрацювали лише по кілька місяців.

Перцю в інформаційне поле додав секс-скандали, в епіцентрі якого опинялися депутати: один з них викликав повій просто у залі парламенту, інший займався непристойними речами також під час засідання.

«Корупційно-поліграфний» скандал у фінансовому комітеті парламенту наробив багато галасу, але так нічим і не закінчився.

А ще були «земельні протести» під Верховною Радою, влаштовані олігархом Ігорем Коломойським мітинги під Нацбанком; обшуки силовиками компаній та підприємств, у тому числі пов’язаних із експрезидентом Петром Порошенком.

«Главком» звернувся до відомих та авторитетних людей, які представляють різні сфери, з проханням підбити підсумки року, що минає. Що він приніс: і для них, і для України?

Олександр Пономарьов

Народний артист України

«Плюси» - це:

обмін полоненими між Україною та Росією;

розморозка «нормандського формату» - попри результат зустрічі, який не є переможним для нас. Можливо, «нормандські зустрічі» продовжаться – хоча я у це слабо вірю;

мій особистий «плюс» – це великий концерт, який відбувся у палаці «Україна». Крім того, у році, що минає, я створив YouTube-проєкт #ponomarevlivestudio, на якому співаю свої пісні та відомі українські композиції у форматі «на студії під рояль з одного дубля», і куди запрошую своїх колег.

Щодо «мінусів»:

це навіть не мінус, а трагедія – війна триває, і гинуть наші хлопці;

будівництво газопроводу «Північний потік-2» в обхід Україні

збереження високих цін та подальше їхнє підвищення попри зміцнення курсу гривні – це і особисто мені не подобається, і я бачу обурення такою ситуацією з боку інших людей.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Ірма Вітовська

Заслужена артистка України

На мою думку, рік, який несе зміни у політичне та соціальне життя, завжди турбулентний. Тому назвати його позитивні та негативні аспекти я не можу – поки це стан невизначеності.

Особисто для мене у плані творчості цей рік був добрим. Я отримала премію «Золота Дзига» за кінострічку «Брама», «Золотий Дюк» (головна премія Одеського кінфестивалю) і нагороду національної премії кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року» за новий фільм «Думки мої тихі». Театральну творчість трішки поставила на паузу, бо більше займалась кіно.

Ірма Вітовська отримала премію «Золота Дзига»

Саїд Ісмагілов

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма»

Якщо говорити про події зі знаком «плюс», то це:

у першу чергу – звільнення полонених;

вихід збірної України з футболу на Чемпіонат Європи;

визнання православної церкви України;

те, що в Україні відбулися вільні вибори - я зараз не про результат, а про сам факт можливості демократичного вибору;

«газові перемоги» України у міжнародних судах – дуже важливо, що ці суди стають на наш бік;

Для мусульманської спільноти - дозвіл мусульманкам фотографуватися у хітжабі на державні документи. Це свідчить про високий рівень демократизму в Україні та поваги до прав та свобод інших людей.

Події зі знаком «мінус» - це скандали:

навколо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, у якому так чи інакше фігурує Україна;

навколо «Євробачення», коли виконавиця, яка виграла на національному відборі фактично не розуміє, що у країні війна, окупація, що Росія – агресор і потрібно захищати національні інтереси. Скандал із «Євробаченням» - це меседж до людей, він про те, що час починати розуміти, що відбувається у країні вже шостий рік поспіль;

продовження окупації та репресій на окупованих територіях: і окремих людей, і проти релігійних організацій;

відсутність покращення економічного становища населення: ціни ростуть, вони не знижуються попри зміцнення гривні по відношенню до долара.

Марув так і не усвідомила, що Росія – агресор. Євробачення пройшло без неї?

Анжеліка Рудницька

Заслужена артистка України

Події зі знаком «плюс»:

проведення культурною спільнотою - за підтримки Міністерства культури часів керівництва Євгена Нищука – акцій різного масштабу: в інтернатах, дитячих будинках, зустрічі з письменниками на площах;

багато наших кіно-та анімаційних фільмів отримали безліч іноземних нагород, наприклад – фільм «Кохання» (короткометражна анімаційна стрічка режисера Микити Лиськова, отримала Ґран-прі міжнародного фестивалю анімаційного кіно Turku Animated Film Festival, - «Главком») ;

; особисто для мене це був рік прем’єр: витав, музичних фестивалів.

Події зі знаком «мінус»:

за моїми відчуттями, у 2017-2018 роках люди були більш умиротворені, а цьогоріч навпроти: знову розгубленість і запит на ясність;

патріотизм, українська мова, приналежність до Православної церкви України перестають бути «модними».

Олександр Бригінець

екснардеп

Легковажне голосування українців, яке призвело до зміни влади: воно, на мою думку, продемонструвало, що люди не вміють обирати, аналізуючи позитиви і негативи, а бачать лише «чорне» чи «біле».

На цьому тлі бачу великий позитив у тому, що чимало свідомих людей, починаючи з літа, продемонстрували готовність боротися за незалежність України, відстоювати свої погляди.

Перемога Зеленського продемонструвала легковажність чи зрілість українців?

Лариса Ніцой

письменниця, мовна активістка

Події зі знаком «плюс»:

українці впродовж року відвойовували національний культурний простір. Презентували нові книжки та нові фільми. Київська опера вперше озвучила українською мовою світові оперні хіти, оперу «Віва ла мама», у мене вийшло дві книжки – «Автомобільчик» та «Навіщо песикові гавкати»;

громадянська активність. Зазіхання «зелених» на права і свободи українців, спроба відібрати у нас землю та прихватити стратегічні державні підприємства, наступ на волонтерський та ветеранський рух, невиконання передвиборчих обіцянок, штовхають українців до масових протестів.

Події зі знаком «мінус»:

Зеленський і «зелені» отримали можливість скасувати антиконституційні та невигідні Україні Мінські домовленості. Але, на жаль, вони цим шансом не скористалися;

був ухвалений закон про українську мову - найслабший мовний закон серед усіх пострадянських країн, не кажучи про країни Європи. Однак, і цей закон був відкладений на декілька років. Ініціатива скасування мовного закону від «слуг народу» не забарилася;

загалом спостерігається згортання процесу українізації. Був зухвало скасований конкурс на керівника Держкіно. На керівні посади у владу призначалися ті, хто і раніше боровся з українцями;

те, що при Порошенку було таємним (співпраця з Путіним, економічні зв’язки, торгівля, з країною-агресором, непослідовність в стосунках з країнами- стратегічними партнерами), тепер вилізло назовні. Нова влада вже відкрито демонструє готовність до поступок Кремлю і Путіну за рахунок українських національних інтересів в ім’я збереження власного рейтингу в очах тих, хто «устал от войни».

Нова влада демонструє готовність до поступок Кремлю? 9 грудня у Парижі після трирічної перерви відбулись переговори у «нормандському форматі»

Антон Поляков

нардеп, колишній член фракції «Слуга народу»

Події зі знаком «плюс»:

перемога Володимира Зеленського та «Слуги народу» на виборах. Це було справжнє єднання громадян;

повернення полонених українців додому;

для мене 2019-й став початком політичної кар’єри, можливістю реалізувати себе на користь своєї країни.

Події зі знаком «мінус»:

вибір українців став водночас і найбільшим розчаруванням цього року. І для країни, і для мене особисто.

Тарас Чорновіл

екснардеп

Події зі знаком «плюс»:

ухвалення закону про мову;

закріплення в Конституції прагнення до НАТО і Євросоюзу.

Події зі знаком «мінус»:

розблокування теми земельної реформи і можливість створення ринку землі – це могло б бути «плюсом», однак у законопроєкт всунуло руки латифундистське лоббі, представники «колгоспної мафії» - Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук, Юрій Бойко;

ідея діджиталізації – нібито хороша, але грошей у бюджеті на неї не виділили, фінансувати її втілення будуть якісь спонсори. Хто платить, той і замовляє музику, тому це неправильний вихід для проєкту «держава у смартфоні»;

кампанія перед першим туром президентських виборів – вона була неймовірно брудна і побудована на мові ненависті;

розпуск Ради, дочасні вибори парламенту – можливо, якби попередній парламент допрацював додаткові кілька місяців, то міг б щось хороше і ухвалити, щоб себе прорекламувати;

прибуття в Україну журналістів військового телеканалу «Звєзда». Розумієте, в Росії дуже люблять символіку. Перефразовуючи факт в’їзду цих журналістів, можна сказати: «российские военные офицеры вошли в Киев», бо ж медіа військове.

Відкриття ринку землі. Нова влада вперто хоче довести справу до кінця, але обіцянка зробити це до 2020 року провалилась

Сергій Штепа

народний депутат, фракція «Слуга народу»

Події зі знаком «плюс»:

повернення полонених українців додому. На мою думку, це найважливіша подія року;

вибори президента та взагалі повна зміна влади в Україні. Якби цього не відбулося, то повернення полонених українців з Росії було б менш вірогідним, це робота саме Володимира Олександровича та його команди;

зменшилася кількість обстрілів на Донбасі, розведення військ хоча б на частині ділянок;

відновлення перемовин у «нормандському форматі».

Події зі знаком «мінус»:

Обстріли на Донбасі тривають, на лінії розмежування продовжують гинути наші люди.

Недостатньо був змінений рівень пенсій та соціальних виплат – фактично відбулась індексація. Я маю сподівання, що наступного року фінансове становище пенсіонерів покращиться.

Ми живемо у країні, де досі йде війна

Наталя Сумська

Народна артистка України

Ми живемо у країні, де йде війна. Як би ми не робили вигляду, що війни немає, як би її не переназивали, як би не намагалися вивести на перший план якійсь інші події. Війна – це такий «мінус», який не можуть перекрити будь-які інші події, бо гинуть люди, і це найкращі люди. А суспільство існує у «диванному» форматі життя.

Позитив є лише один – це люди, які, на щастя, вижили, ветерани. Я маю честь з ними час від часу зустрічатися. Хочеться віддавати їм належне і виявляти повагу та вдячність.

Андрій Зелінський

військовий капелан

Події зі знаком «плюс», на мою думку, це:

обмін полоненими з Росією, повернення наших громадян додому;

демократичні президентські вибори, та й парламентські більш-менш теж;

розблокування перемовин у «нормандському форматі».

Поганих подій за рік назбиралось чимало, я не хотів би про них говорити.

Олександр Авраменко

мовознавець, телеведучий

Події зі знаком «плюс»:

Томос для України;

ухвалення Закону про забезпечення функціонування української мови як державної;

поправки до Конституції про курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО.

Події зі знаком «мінус»:

загибель українських військових на Донбасі;

убивство в Бахмуті волонтера Артема Мірошниченка за спілкування українською мовою в рідному українському місті.

Україна отримала Томос і Помісну церкву на початку 2019-го

Марія Бурмака

Народна артистка України

Події зі знаком «плюс»:

у травні відбувся концерт із симфонічним оркестром, про який я мріяла, який планувала на січень 2014 року;

сольний концерт до Дня Святого Миколая у Шоколадному будиночку;

моя участь у фестивалі «Моя країна фест», який відбувся у дев’яти містах України.

На мою думку, україномовне мистецтво є дуже важливим для укріплення мови, а мова – це самоідентичність.

Події зі знаком «мінус»:

затримання Riffmaster (Андрій Антоненко), підозра у його співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Музична спільнота вважає, що обвинувачення шите білими нитками;

у році, що минає, я зламала ногу;

закрилась моя телепрограма «Культекспрес».

Шокуючі деталі про вбивство Павла Шеремета. Вірити чи не вірити правоохоронцям? Фото з залу суду над звинуваченими

Володимир Омелян

ексміністр інфраструктури

Події зі знаком «плюс»:

у 2019 році ми (команда міністерства часів головування Омеляна) ми показали абсолютний ріст всіх показників у всіх галузях: у морські, річковій, авіаційній, автодорожній;

Україна продовжила інтеграцію в Європу, зокрема, йдеться про логістичне поєднанням, до прикладу - траса «Гоу Хайвей» (поєднає порти Гданська (Польща) з чорноморськими портами Одеси, Миколаєва та Херсону, будівництво триває, - «Главком»).

Події зі знаком «мінус»:

провальна кадрова політика нової влади, коли на посади призначаються люди, які не розуміють, що треба робити;

за рік, що минає, Україна фактично втратила всю міжнародну підтримку. Зеленський фактично розпочався процес капітуляції через формулу миру .зближення і порозуміння з РФ.

Ольга Стефанишина

нардеп, фракція «Голос», ексзаступник міністра охорони здоров’я

Події зі знаком «плюс»:

ухвалення Виборчого кодексу, який знищує закриті списки і мажоритарників з їхньою гречкою;

повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення;

одна з найважливіших подій у сфері охорони здоров’я - ухвалення бюджету, в якому заклали кошти на Програму медичних гарантій. Це означає, що реформа має запрацювати на вторинній і третинній ланках медицини. Але за умови, якщо керівництво МОЗ змінить кадрову політику;

ми продовжили можливість для України купувати ліки через міжнародні організації. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти і купувати ліки напряму у виробника.

Події зі знаком «мінус»:

великий провал у комунікації партії влади. Причому як із суспільством, так і з іншими партіями, фракціями, - монобільшість не чує аргументів інших сторін;

чи не найбільшим розчаруванням стало для те, як партія влади ввела в оману суспільство зі зняттям недоторканності для народних депутатів. Це була одна з ключових обіцянок, вони її провалили. Недоторканність навпаки ще більше посилили і забетонували;

всі кадрові рішення в медреформі стали провальними. Нове керівництво, з одного боку, повертає всі старі одіозні фігури в систему, з іншого боку - доводить до звільнення кращі кадри в міністерстві.

Богдан Бенюк

Народний артист України

У першу чергу, великий «мінус» - це те, що у країні триває війна. Про це варто пам’ятати усім, і не думати, що життя має саме собою покращитися, без огляду на ці обставини.

На мою думку, поточні політичні події теж можна оцінювати знаком «плюс» - не дивлячись на те, що чинний президент зі самого початку не є україноорієнтованим. Все-таки українське суспільство його перевиховає, бо ж тих президентів, які не перевиховуються, наше суспільство скидає.

Я розцінюю як великий негатив ситуацію, що стався у кінці року, навколо пана Авакова (Богдан Бенюк має на увазі підозри волонтерів у вбивстві журналіста Павла Шеремета, - «Главком»). На мою думку, це його спроба зберегти посаду. Я глибоко сумніваюся у правдивості того, що він говорить, особливо з огляду на те, що на судові засідання не з’являються прокурори.

Ірина Бекешкіна

соціолог

Очевидно, вибори - це подія №1 в Україні. Я вважаю, що вона зі знаком «+/-»: добре, що відбулися демократично, до чого призведуть – поки важко сказати.

Події зі знаком «плюс»:

це «нормандська зустріч» у Парижі і те, що під час неї не були перейдені «червоні лінії»;

укріплення гривні.

продовження війни на Донбасі;

нестача коштів на усі необхідні державні витрати.

Обіцянки панікерів, що при Зеленському долар коштуватиме 80 гривень, поки не збулись. Національна валюта суттєво укріпилась

Роман Сініцин

волонтер

Події зі знаком «плюс»:

створення незалежної української помісної церкви;

тріумфальний вихід Збірної на ЄВРО-2020.

Події зі знаком «мінус»:

збереження Авакова на чолі недореформованої ним же поліції;

згортання медичної реформи, розпочатою командою Супрун.

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Надія Савченко

екснардеп

Рік, що минає, здивував нас тим, що після п'яти років війни в українському суспільстві сміх переміг страх, і ми обрали президентом Володимира Зеленського і подолали режим Порошенка без кривавого Майдану.

Події зі знаком «плюс»:

сміливий розпуск Верховної Ради VII скликання;

перший, найважчий, крок до миру зроблений Зеленським (зустріч у «нормандському форматі»);

воля людей, в тому числі і моя воля, - це обмін полоненими: повернення додому політв'язнів Кремля, заручників та військовополонених. Родини разом зустрічають свята і це найкраще, що могло відбутися!

Події зі знаком «мінус»:

легковажна помилка українців у виборі «Слуги народу» і в призначенні уряду Сороса-Гончарука. Молоді обличчя виявилися не менш жадібними і ще менш розумними ніж старі політики та відкрили гірку правду про втрачені покоління в українському суспільстві;

втручання в земельне питання, яке під час війни з РФ дало привід хижо дивитися на Україну нашим західним партнерам. Розбазарювання української землі може стати фатальною помилкою 2020 року!

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Сергій Костинський

член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Події зі знаком «плюс»:

Національна рада у цьому році побудувала три потужні мережі «Суспільного радіо»: «Українського радіо», «Радіо Промінь», «Радіо Культура»; створила регіональну мережу військового радіо «Армія FM»; запустила процес створення державної загальнонаціональної мережі цифрового телебачення; відновила українське ефірне радіомовлення на територію Криму: «Радіо Крим Реалії» своїм сигналом охоплює більше 60% районів півострова, зокрема Сімферополь;

практично завершена робота над законопроєктом про аудіовізуальні послуги. Цей закон має прийти на зміну законам про телебачення і радіомовлення та про Національну раду, що значно наблизить Україну до європейської спільноти за якістю регулювання медіа.

Події зі знаком «мінус»:

у суспільстві фактично розгорнута кампанія з дискредитації українських військових, ветеранів і волонтерів, що негативно впливає на мотивацію захисників України. Маю надію, що судові процеси, які наразі тривають, розставлять всі крапки над «і» у всіх резонансних справах;

відбувся деякий відкат з позицій, які Україна займала в останні роки: поновлюється в’їзд на територію країни російських журналістів і артистів, які заперечують територіальну цілісність української держави. Сподіваюся, що це тимчасове явище.