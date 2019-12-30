Місія ООН: обмін ексберкутівців суттєво ускладнить розгляд справи Майдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексберкутівці Сергій Зінченко і Павло Аброськін

В ООН зазначили, що зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників «Беркута», які втекли з країни, виявилися безрезультатними

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявляє, що поділяє занепокоєння жертв і родичів загиблих на Майдані через видачу в рамках обміну угрупованням «ЛДНР» колишніх беркутівців, підозрюваних у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.

Про це йдеться в заяві місії.

«Передача п’яти співробітників спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними «республіками», суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість. Раніше, у цій же справі, зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників «Беркута», які втекли з країни, виявилися безрезультатними», – йдеться в заяві місії.

При цьому моніторингова місія ООН привітала одночасне звільнення утримуваних під вартою осіб, що відбулося 29 грудня на КПВВ «Майорське» у Донецькій області.

Місія також нагадала, що під час паризького саміту «нормандської четвірки» було досягнуто розуміння про надання міжнародним організаціям «повного та безумовного доступу до всіх затриманих», і висловила сподівання, що такий доступ на території, підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР», буде наданий найближчим часом.

Нагадаємо, президент України після обміну заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

Водночас Зеленський пообіцяв, що «справи Майдану» продовжать розслідувати.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.