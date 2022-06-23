«Звільнення кількох вулиць Херсона». Міноборони прокоментувало резонансну новину

Маляр пояснила, чому поширена не вчасно інформація шкодить ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала чутки щодо звільнення кількох вулиць Херсона українським військовими. Маляр звернулася до людей, які поширюють таку інформацію, та зауважила, що такі «закиди» можуть шкодити операціям ЗСУ.

«От зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ. Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального Штабу», – підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлене військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.

«Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уяву лише про фрагмент», – йдеться у повідомленні.

Маляр наголосила, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), – завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

Тим часом на Херсонщині ворог намагається не допустити контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.