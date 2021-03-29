Звіт аудиторів, показав як лабораторії МОЗ розтринькали мільйони з «ковідного» фонду

Три обласні лабораторні центри на 2,8 млн грн накупляли бахіл і багаторазових медичних костюмів, які не відповідають стандартам

Перевірка Держаудитслужби виявила численні порушення з боку лабораторних центрів, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я, під час використання ними коштів з Фонду Covid-19 у 2020 році.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані фінансового аудиту.

Дніпропетровський обласний лабораторний центр уклав з ТОВ «Нова лабораторія» договір на 1,7 млн грн про надання послуг з проведення досліджень. Фактично було використано 941,9 тис. грн. При цьому, як з’ясувала аудитслужба, лабцентр МОЗ за рахунок власних потужностей міг би самостійно провести ці дослідження.

Хмельницький обласний лабораторний центр придбав набори реагентів у ТОВ «Акробуд-Сервіс» на 12,5 млн грн. Перед цим вказана компанія купила ці ж реагенти у виробника ТОВ «Хема» загальною вартістю 11,6 млн грн. Таким чином, переплата становила 931,9 тис. грн.

Чернігівський і Рівненський обласні лабцентри витратили майже 300 тис. грн

«ковідних» коштів на придбання комплектів для забору біологічних зразків та тест-систем для надання платних послуг.

Крім цього, Дніпропетровський, Харківський та Чернігівський обласні лабораторні центри на 2,8 млн грн накупляли бахіл, захисних шапочок і багаторазових медичних костюмів, які не відповідають стандартам меддопомоги проти Covid-19, затверджених наказом МОЗ від 28 березня 2020 року №722.

«Окремі лабораторні підрозділи, що належать до сфери управління МОЗ, внаслідок відсутності дієвого контролю за використанням коштів та через недотримання принципів економного використання, здійснили неефективне, нераціональне та нецільове використання коштів державного бюджету на суму близько 6,3 млн грн», – вважають аудитори.

Як повідомляв «Главком», в Україні фактично провалилася програма з тимчасового облаштування шпиталів для лікування хворих з Covid-19: в Донецькій області та Києві не створено жодного, а в Одеській області розгорнуто лише 90 ліжок із 500 запланованих.