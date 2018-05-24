Зятю Трампа нарешті видали допуск до державної таємниці

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Джаред Кушнер

ФБР перевіряла Кушнера впродовж року

Чоловік Іванки Трамп і високопоставлений радник глави Білого дому Джаред Кушнер після тривалої перевірки нарешті отримав допуск ФБР до державних секретів, розвіявши сумніви, пов'язані з російським розслідуванням спецпрокурора Мюллера.

Про це повідомило в середу американське центральне видання The New York Times.

«Джаред Кушнер, зять, а також радник президента Трампа, отримав постійний допуск до секретної інформації, поклавши край довгому періоду невизначеності, який лише посилював питання про те, чи перебуває він під загрозою в розслідуванні Мюллера»,- зазначає видання.

ФБР перевіряла бекграунд Кушнера впродовж року, оскільки чиновник і член родини президента мав складну історію фінансових відносин, у тому числі з багатьма іноземними організаціями. Така затримка створювала неясність в контексті розслідування ФБР, і не давала відповідей на те, чи дійсно допуск Кушнера до державної таємниці може загрожувати національній безпеці.

«Тим часом, рішення про надання допуску не гарантує, що зять президента не буде притягнутий до відповідальності в межах слідства», - зауважує видання.

Нагадаэмо, екс-глава ФБР Роберт Мюллер керує розслідуванням справи про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США з травня 2017 року. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, в тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера. У січні Трамп заявив, що «з радістю» дасть Мюллеру свідчення у «російській справі» під присягою.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко запросив до України старшого радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.