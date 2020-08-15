Керівник великого білоруського заводу визнав: Лукашенко програв



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Гендиректор заводу заявив, що відстоюватиме свою точку зору

У людей є право на альтернативну точку зору, - Римашевський

Генеральний директор Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) Олексій Римашевський, який голосував за Олександра Лукашенка на президентських виборах, визнав його поразку. Римашевський заявив про це на зустрічі зі співробітниками під час страйку.

Відеозапис виступу опублікований в Telegram-каналі TUT.BY..

За словами Римашевського, у людей є право на альтернативну точку зору, але він голосував за Лукашенка свідомо.

Керівник заводу пояснив, що оцінює дії людини. «Я це зробив, проголосував, але я визнаю, що він їх не виграв», - заявив директор МЗКТ.

Працівники заводу зустріли інформацію про голосування гендиректора несхвальними вигуками, однак зааплодували йому після визнання поразки чинного президента.

Римашевський висловив згоду з відсутністю масової підтримки його думки, проте заявив, що буде відстоювати його і говорити, що «можливо, всі ще пошкодують про це».

Зазначається, що Лукашенко заявив, якщо працівники білоруських заводів хочуть проводити страйк, то вони можуть це робити, але тоді їм не місце на підприємствах.

До слова, Bloomberg пише, що оточення Лукашенка вивчає можливість його втечі до Росії

Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

До слова, сьогодні, 15 серпня, працівники національної авіакомпанії Білорусі «Белавіа» вийшли на протест проти результатів виборів президента.

Нагадаємо, 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі сьогодні, 14 серпня, оголосила остаточні підсумки президентських виборів в країні. Згідно з оприлюдненими результатами, на президентських виборах з великим відривом переміг Олександр Лукашенко.

До слова, у Білорусі 14 серпня співробітники Мінського метрополітену вийшли на акцію протесту проти результатів виборів президента і дій силовиків.

Як повідомлялося 13 серпня, сотні працівників Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) вийшли на страйк проти результатів виборів президента.

Білоруський металургійний завод оголосив страйк через результати виборів.

Також 11 серпня робітники Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ) вийшли на страйк проти фальсифікацій на президентських виборах.

11 серпня оголосив страйк через президентські вибори в Білорусі і Мінський тракторний завод.