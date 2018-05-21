Активісти вимагають у правоохоронців скасування концерту Козловського в Одесі

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Небайдужі громадяни вважають, що виступ артиста може спровокувати масові заворушення.

В Одесі активісти організації «Всеукраїнська люстрація» звернулися до голови Одеської ОДА, керівництва обласних поліції і СБУ з вимогою скасувати Заміна не вдалася: у Львові скасували концерт співака, який мав виступити замість Козловського. Концерт Віталія Козловського, запланований в нічному клубі «Ітака» на 2 червня.

Активісти вважають «неприпустимим» концерти за участю таких артистів, як Козловський. За їхніми словами, співак нібито не знає, хто почав війну на Донбасі, хто є агресором і хто окупував українську територію. Ще йому пригадали підтримку екс-мера Слов'янська Нелі Штепи та концерт у Москві на 9 травня.

Автор заяви попереджають, що концерт Віталія Козловського може спровокувати масові заворушення в Одесі, зіткнення між патріотично налаштованими одеситами і охороною нічного клубу.

Нагадаємо, заслужений артист України співав і танцював Москві. Віталій Козловський виступив 9 травня на концерті до Дня перемоги в московському районі Солнцево, на центральній площі. Знімки та відео виступу українського артиста опублікували користувачі мережі на своїх сторінках в Instagram, супроводжуючи їх хештегом #москвасолнцево, #виталийкозловский, #9мая, #ДеньПобеды. Згодом співак на своїй сторінці Instagram «Цькування я не боюсь»: Козловський пояснив свій виступ у Москві на 9 Травня пояснив, чому виступав у Москві саме 9 травня.