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    Аварія у Чорноморську: місто залишилося без світла

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    Аварія у Чорноморську: місто залишилося без світла
    Фото Суспільне

    Станом на 13:00 у місті практично повністю відновили електропостачання

    Місто Чорноморськ, що в Одеській області, сьогодні, 22 вересня, залишилося без електроенергії. Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв, пише «Суспільне». Відключення електроенергії вплинуло і на роботу порту.

    За словами Гуляєва, станом на 13:00 в місті практично повністю відновили електропостачання.

    «Була велика аварія, але впродовж години (приблизно до 14:00, – ред.) все відновлять. Я причину наразі не знаю, але цьогоріч відключення світла в місті відбуваються доволі часто», – зазначив Гуляєв.

    Він також додав, що наразі ДТЕК веде роботи із заміни 11-ти кілометрів основних електромереж, які встановили в місті ще за радянських часів. Відтоді місто збільшилося у 2,5 рази, що призвело до сильного навантаження на мережі. Роботи мають завершити до кінця 2021 року, запевнив міський голова.

    У пресслужбі ДТЕК заявили, що відключення світла сталося о 8:14 через пошкодження обладнання на підстанції. Cуспільному повідомили, що станом на 13:00 ще тривають ремонтні роботи.

    «Частина населення і соціально важливі об'єкти підключені до резервного електропостачання. Триває перевірка обладнання, також замінили вимикач», – розповів прессекретар ДТЕК «Одеські електромережі» Олександр Доброєр.

    Нагадаємо, центр Одеси залишився без електропостачання через аварійне пошкодження кабельної лінії «Порт – 1,2,3». Наразі без світла вулиці Приморська, Катерининська, Канатна, Буніна, Думська площа, Приморський бульвар тощо.

    Теги: Одещина аварія ДТЕК Порту населення
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    Аварія у Чорноморську: місто залишилося без світла