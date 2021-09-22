Гельсінська комісія США назвала вибори в Росії «найбільш сфальсифікованими з-поміж усіх інших»

З кожними виборами в Росії стає все менше й менше можливостей для інакомислення

Вибори в РФ показали, що Путін усе більше боїться втратити владу, вважають у США

Гельсінська комісія США, до якої належать впливові сенатори, конгресмени та члени адміністрації, заявляє про масштабні фальсифікації з боку влади Росії на останніх виборах Держдуми. Про це йдеться в офіційній заяві Комісії.

«Існує чимало доказів, що ці парламентські вибори можуть вважатися найбільш сфальсифікованими з-поміж усіх інших – від заборони участі опозиційних кандидатів до вкидання бюлетенів та маніпулюваннями загальною кількістю голосів», – вказав голова Комісії сенатор Бен Кардін.

Він підкреслив, що Кремль укотре продемонстрував повне ігнорування нормами й цінностями, які він зобов’язувався поважати: «Всупереч своїм міжнародним зобов’язанням російська влада невиправдано обмежила кількість міжнародних спостерігачів настільки, що ОБСЄ не могла контролювати ці вибори своїми перевіреними методами».

Співголова Комісії конгресмен Стів Коен заявив, що кремлівська верхівка позбавила росіян можливості вільно обирати опозиційних кандидатів, чим викрила свій страх втратити владу.

«З кожними виборами в Росії стає все менше й менше можливостей для інакомислення, що свідчить про дедалі більшу невпевненість Путіна у своїй здатності залишатися при владі без сторонньої допомоги», – підкреслив Коен.

Водночас конгресмен-республіканець Джо Вілсон привітав сміливість незалежних спостерігачів, які викривали махінації Кремля, а також знаходили численні докази нелегітимності виборів.

Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями активістів, голосування й підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема, через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Результати виборів до Держдуми Росії сфальсифіковано. Зокрема, підроблено результати цифрового голосування. Про це йдеться в заяві російського опозиціонера Олексія Навального.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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