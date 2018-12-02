Болгарська авіакомпанія призупинила польоти до Одеси через воєнний стан



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Болгарська авіакомпанія давно відчуває дефіцит пасажирів на одеському напрямі

Рейси повинні поновитися з 21 грудня

Болгарська авіакомпанія Bulgaria Air тимчасово призупинила авіасполучення «Софія - Одеса - Софія». Таке рішення вона пояснила рекомендаціями свого Міністерства закордонних справ про необхідність забезпечення безпеки пасажирів, пов'язаної з введенням воєнного стану в Україні. Про це пише Думська.

За даними міжнародного аеропорту «Одеса», рейси повинні поновитися з 21 грудня цього року.

У той же час, наскільки відомо виданню, болгарська авіакомпанія давно відчуває дефіцит пасажирів на одеському напрямі, тому введення воєнного стану стало всього лише приводом для тимчасового припинення польотів.

Аналогічні проблеми зараз відчуває турецький національний перевізник - авіакомпанія Turkish Airliners. Уже кілька днів поспіль у зв'язку з відсутністю пасажирів турки скасовують по одному рейсу в день з трьох запланованих. Пасажирів зі скасованих рейсів попереджають заздалегідь і пересаджують на більш пізні.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України оприлюднило рейтинг регулярності здійснення авіаперевезень різними компаніями з українських аеропортів в жовтні. Серед міжнародних авіакомпаній лідерами, що набрали 100%, стали Qatar Airways, Ellinair, Bulgaria, Aegean Airlines. А аутсайдерами стали El Al Israel Airlines та Vueling Airlines, які виконують тільки 50% та 33% із запланованих перевезень відповідно.