Держекоінспекція не рекомендує розрізати затонулий в Одесі танкер



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Глава відомства анонсував розробку пропозицій щодо екологічної безпеки під час виконання робіт з ліквідації танкера Delfi

Державна екологічна інспекція не рекомендує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi. Це завдасть значної шкоди екології.

Про це заявив глава Держекоінспекції України Андрій Мальований в Facebook.

«Від судновласника ніхто не почув жодної інформації щодо кількості нафтопродуктів, яке було на борту затонулого танкера. Зараз розглядається варіант розрізання Delfi для евакуації, оскільки цілим прибрати танкер не вдалося. Тоді все паливо з машинних відділень потрапить в Чорне море», - зазначив він.

За його словами, потенційна шкода навколишньому середовищу може в 40 разів перевищити всі ті розливи нафти, які були з 22 листопада минулого року.

При цьому, Мальований анонсував розробку пропозицій «по екологічної безпеки під час виконання робіт з ліквідації танкера Delfi.

«Треба бути готовими до швидкої ліквідації можливих забруднень, щоб не допустити справжню екологічну катастрофу», - пояснив він.

Напередодні Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.