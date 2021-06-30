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    ДТП на Вінниччині: п'яний водій збив візочок з однорічною дитиною

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    Наїзд стався, коли 29-річна місцева жителька везла дитячий візочок з донькою, рухаючись узбіччям вулиці - ДТП на Вінниччині: п'яний водій збив візочок з однорічною дитиною
    Наїзд стався, коли 29-річна місцева жителька везла дитячий візочок з донькою, рухаючись узбіччям вулиці
    Фото: vn.npu.gov.ua

    Водієві загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами

    У селі Ладижинські Хутори Гайсинського району Вінницької області п'яний водій автомобіля ВАЗ-21011 збив візочок з однорічною дитиною. Внаслідок ДТП, що сталась на вулиці 1-го Травня, дівчинка зазнала важких травм. Про це розповіли в поліції Волинської області, про аварію повідомила правоохоронців мати дитини о 19.46.

    За попередньою інформацією, наїзд стався, коли 29-річна місцева жителька везла дитячий візочок з донькою, рухаючись узбіччям вулиці. На місце події виїхала оперативна група. Освідування водія показало, що він перебував у нетверезому стані.

    47-річного місцевого жителя, який перебував за кермом ВАЗу, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

    Водієві загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

    Нагадаємо, під Києвом вантажівка протаранила пасажирський автобус.

    Теги: ДТП водій аварія Вінниччина
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    ДТП на Вінниччині: п'яний водій збив візочок з однорічною дитиною