Есмінець «Дональд Кук» відбув із Одеси



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Есмінець «Дональд Кук» був в Одесі два дні Фото: Сергій Смоленцев, Думская

Есмінець залишить акваторію Чорного моря 1 березня, як і планувалося

Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook, який минулого тижня увійшов у Чорне море для участі у навчаннях з Україною та іншими союзниками, 27 лютого залишив порт Одеси.

Про це повідомляється на сайті Шостого флоту ВМС США.

«Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook (DDG 75) залишив Одесу 27 лютого після завершення запланованого візиту до порту в рамках нашої постійної присутності в Чорному морі та підтримки наших союзників НАТО і регіональних партнерів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, есмінець залишить акваторію Чорного моря 1 березня, як і планувалося. Потім він продовжить своє восьме патрулювання у складі шостого флоту ВМС США.

Раніше повідомлялося, що до Одеси прибув ракетний есмінець ВМС США «Дональд Кук».

Президент Петро Порошенко в Одесі відвідав американський есмінець, де провів зустріч зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

Джерело: Укрінформ