Лиманські поліцейські затримали браконьєра з уловом на суму більше 7 тис. грн

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У чоловіка вилучено 400 метрів сітки

За фактом незаконного рибальства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального Кодексу України. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання «Нерест» правоохоронці викрили 37-річного жителя Лиманського району, який у акваторії Тилігульського лиману ловив рибу забороненими знаряддями.

У правопорушника було вилучено чотири сітки довжиною 400 метрів та сорок вісім кілограм риби різних сортів.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у незаконному зайнятті рибним промислом. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу до ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Слідство триває.



