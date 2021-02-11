«Справа Краян»: Вищий антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок меру Одеси Труханову і Ко

Труханов в черговий раз заявив про свою невинність

Справу передали на новий розгляд Вищого антикорупційного суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала виправдувальний вирок Малиновського райсуду Одеси по так званій «справі Краян», головним фігурантом якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

Про це повідомляє Телеграм-канал Fight Corruptor.

Судді Віктор Панкулич, Ігор Панаїд та Сергій Бондар скасували вирок Малиновського суду Одеси, яким було виправдано мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників у справі про ймовірне розкрадання 92 млн грн під закупівлі одеською міською радою будівель заводу «Краян».

Справу направили на повторний розгляд у першій інстанції. Правда, на цей раз це буде вже Вищий антикорупційний суд. Сьогодні обвинувачені виступили з останнім словом. Труханов в черговий раз заявив про свою невинність.

За версією слідства, Труханов і підлеглі купили «Краян» фактично у 17 разів дорожче від початкової вартості.

Так, у 2016 році Одеська міська рада шукала собі приміщення на 44 тисячі квадратних метрів. І тоді чиновникам «впали в око» 7 тисяч квадратів заводу «Краян» (корисної площі у 8 разів менше). У документах про технічний стан будівлі НАБУ та САП виявили підтвердження, що внутрішні інженерні мережі взагалі відсутні, комунікації незадовільні, а фізичний знос — 55%.