  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Справа Краян»: Вищий антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок меру Одеси Труханову і Ко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Труханов в черговий раз заявив про свою невинність</p> - «Справа Краян»: Вищий антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок меру Одеси Труханову і Ко

    Труханов в черговий раз заявив про свою невинність

    фото: vybory.24tv.ua

    Справу передали на новий розгляд Вищого антикорупційного суду

    Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала виправдувальний вирок Малиновського райсуду Одеси по так званій «справі Краян», головним фігурантом якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

    Про це повідомляє Телеграм-канал Fight Corruptor.

    Судді Віктор Панкулич, Ігор Панаїд та Сергій Бондар скасували вирок Малиновського суду Одеси, яким було виправдано мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників у справі про ймовірне розкрадання 92 млн грн під закупівлі одеською міською радою будівель заводу «Краян».

    Справу направили на повторний розгляд у першій інстанції. Правда, на цей раз це буде вже Вищий антикорупційний суд. Сьогодні обвинувачені виступили з останнім словом. Труханов в черговий раз заявив про свою невинність.

    За версією слідства, Труханов і підлеглі купили «Краян» фактично у 17 разів дорожче від початкової вартості.

    Так, у 2016 році Одеська міська рада шукала собі приміщення на 44 тисячі квадратних метрів. І тоді чиновникам «впали в око» 7 тисяч квадратів заводу «Краян» (корисної площі у 8 разів менше). У документах про технічний стан будівлі НАБУ та САП виявили підтвердження, що внутрішні інженерні мережі взагалі відсутні, комунікації незадовільні, а фізичний знос — 55%.

    Нагадаємо, обвинуваченими у «справі Краян», крім міського голови Одеси, проходять його заступник Павло Вугельман, екс-голова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор і екс-заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ «Девелопмент еліт» (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ «Valton Group » Ігор Кравченко і директор підприємства «Брокбізнесконсалт» Галина Богданова (оцінювач). Їх дії кваліфікували за частиною 5 ст. 191 КК України –  «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Як вважає слідство, згадані особи організували продаж місту адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за свідомо завищеними цінами, в результаті чого громада зазнала збитків у розмірі 185 млн грн. Надалі ці кошти, ймовірно, планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник і керівник якого, за даними НАБУ, проживає на тимчасово окупованій території Луганської області. 9 липня 2019 року Малиновський райсуд виправдав всіх обвинувачених. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.
    Теги: Одеса мер Вищий адміністративний суд України Геннадій Труханов вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies