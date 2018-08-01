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    На Одещині другий день шукають хлопчика на саморобному плоту

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    На Одещині другий день шукають хлопчика на саморобному плоту
    Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

    Інцидент стався біля с. Калаглія Овідіопольського району

    В Одеській області рятувальники шукають хлопчика, який на саморобному плоту вийшов у лиман та не повернувся.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області.

    «31 липня о 19:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що о 17:30 біля с. Калаглія Овідіопольського району на саморобному плоту вийшов на воду Дністровського лиману та не повернувся хлопчик 2007 року народження», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що водолази вже обстежили човном по воді 2 000 кв м, населення та рибалки по воді - 11 000 кв м. та по береговій лінії - 4 км.

    «Хлопчика не знайдено, пошукові роботи продовжуються», - заявили в ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що у Києві хлопчик 2004 року, купаючись в районі Пішохідного мосту ближче до острова Труханів, нирнув під воду і не винирнув.

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