На Одещині другий день шукають хлопчика на саморобному плоту



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Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Інцидент стався біля с. Калаглія Овідіопольського району

В Одеській області рятувальники шукають хлопчика, який на саморобному плоту вийшов у лиман та не повернувся.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області.

«31 липня о 19:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що о 17:30 біля с. Калаглія Овідіопольського району на саморобному плоту вийшов на воду Дністровського лиману та не повернувся хлопчик 2007 року народження», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що водолази вже обстежили човном по воді 2 000 кв м, населення та рибалки по воді - 11 000 кв м. та по береговій лінії - 4 км.

«Хлопчика не знайдено, пошукові роботи продовжуються», - заявили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Києві хлопчик 2004 року, купаючись в районі Пішохідного мосту ближче до острова Труханів, нирнув під воду і не винирнув.