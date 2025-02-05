Матір хлопчика, тіло якого було виявлено в морозильній камері, опинилась під вартою: моторошні подробиці

Суд обрав 18-річній матері та її 44-річному співмешканцю запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави

Правоохоронці зʼясували, що однорічний хлопчик, тіло якого декілька днів тому знайшли в морозильній камері в Одесі, зазнав опіків та потребував допомоги медиків. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Нагадаємо, кілька днів тому тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

«Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру», – йдеться в повідомленні.

Чоловіку та жінці інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, що спричинило смерть малолітньої особи.

Крім цього, жінці повідомлено про підозру ще за ст. 166 ККУ – злісне невиконання батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловіку – за ч. 1 ст. 297 ККУ – наруга над тілом померлого.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

Дівчинку, яка також виховувалась у цій родині, вилучено та поміщено до медичного закладу, де вона проходить обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.

Нагадаємо, що загиблий хлопчик мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

До слова, раніше повідомлялось, що в Києві жінка забила до смерті свою 69-річну матір.