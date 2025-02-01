В Одесі виявлено тіло малюка у морозильній камері в одній з квартир

Тіло малюка скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті

В одній із квартир у Пересипському районі Одеси у морозильній камері виявлено тіло однорічної дитини. Про це повідомляє Національна поліція України.

Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

«З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню», – зауважують поліцейські.

На місці події працювали слідчі та криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області з мобільною ДНК-лабораторією, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають, встановлюються всі деталі.

До слова, жінці, яка забила до смерті 69-річну матір, повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть постраждалої.

Раніше на Київщині 78-річний чоловік під час конфлікту вбив свою 85-річну дружину. Як встановило слідство, в одному із сіл Білоцерківського району, що на Київщині чоловік під час сімейної сварки дерев’яною палицею наніс численні удари в голову своїй 85-річній дружині. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Наразі чоловік перебуває під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб.