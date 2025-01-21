У Києві жінка побила 69-річну матір і залишила вдома помирати без допомоги

Мати й донька разом пили спиртні напої, а потім почали конфлікувати

Жінці, яка забила до смерті 69-річну матір, повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть постраждалої. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що жінки разом пили спиртні напої, а потім почали конфлікувати. Під час з’ясування стосунків донька накинулась на літню жінку, завдаючи своїй родичці численних ударів кулаками й ногами. Внаслідок побиття остання протягом доби померла. За скоєне наступні десять років фігурантка справи може провести за ґратами.

Повідомлення про злочин надійшло на днях до Печерського управління поліції. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що її подруга в телефонній розмові зізналась у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. На місце події негайно прибули оперативники та слідчо-оперативна територіального підрозділу.

У квартирі, де жили обидві жінки, на батареї можна помітити пляму, схожу на сліди крові фото: відділ комунікації поліції Києва

Як з’ясували правоохоронці, 32-річна донька разом із загиблою проживала в одній квартирі. Під час застілля між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті. У розпалі сварки зловмисниця кинулась у бійку та завдала матері численних ударів руками та ногами по тілу.

Після отриманих тілесних ушкоджень 69-річна потерпіла ще понад добу перебувала вдома у вкрай важкому стані без свідомості, однак зловмисниця не надала матері необхідну допомогу та не зверталася до медиків. Відтак, наступного дня потерпіла померла.

Поліцейські вилучили з квартири речові докази, а нападницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалої. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині 78-річний чоловік під час конфлікту вбив свою 85-річну дружину. Як встановило слідство, в одному із сіл Білоцерківського району, що на Київщині чоловік під час сімейної сварки дерев’яною палицею наніс численні удари в голову своїй 85-річній дружині. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Наразі чоловік перебуває під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб.

Раніше повідомлялося, що у Конотопі правоохоронці затримали чоловіка, який під час застілля вбив свою співмешканку. Зловмисник наніс смертельне ножове поранення жінці.

Також повідомлялось, що на Прикарпатті чоловік через сварку задушив власну мати. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері.

Також у Львові поліцейські затримали 17-річного зловмисника, який жорстоко вбив пенсіонерку.