На Одещині презентували новий туристичний маршрут

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У регіоні розпочато новий туристичний сезон

Відвідати Білгород-Дністровську фортецю, побувати на місці розкопок античного міста, поринути у світ лицарських турнірів та викарбувати власні монети зможуть гості Одеської області, які познайомляться із новим туристичним маршрутом «Антична Тіра».

Про це інформує прес-служба Одеської ОДА, повідомляє «Главком».

«У регіоні розпочато новий туристичний сезон. У межах проекту «Одеська область: відпочивай яскраво» ми обрали 6 яскравих місць та подій, які мають продемонструвати все розмаїття нашого регіону. Протягом травня у ці місця відбуватимуться промо-тури. Зокрема, маршрут «Антична Тіра» має привернути увагу людей, які цікавляться історією», - наголосив т.в.о. начальника управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації Олександр Шека.

Загалом, у Білгород-Дністровський фортеці для відвідувачів розроблено шість тематичних екскурсій. Також тут відкрили «середньовічну» миловарню - усі бажаючі можуть повчитися цьому ремеслу. На цій локації знаходиться й місце археологічних розкопок давньогрецького міста Тіра. Також бажаючі можуть здійснити прогулянку на теплоході по Дністровському лиману.

Нагадаємо, за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова розпочато підготовку заявки на включення Білгород-Дністровської фортеці до Попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО.