Єдиний диспетчерський центр швидкої допомоги обслуговує вже 86% населення Одеської області

15 травня роботу Єдиного оперативного диспетчерського центру швидкої медичної допомоги Одеської області поширять на мешканців Сарати та Татарбунар.

Роботою служби охоплено вже 86% населення регіону. Про це повідомила директор КУ «Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Олена Теряєва. «До Єдиної оперативної диспетчерської служби підключено вже 12 районів та 13 міст Одеської області. Загалом, коротким номером «103» до служби



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15 травня роботу Єдиного оперативного диспетчерського центру швидкої медичної допомоги Одеської області поширять на мешканців Сарати та Татарбунар.

Роботою служби охоплено вже 86% населення регіону. Про це повідомила директор КУ «Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Олена Теряєва.

«До Єдиної оперативної диспетчерської служби підключено вже 12 районів та 13 міст Одеської області. Загалом, коротким номером «103» до служби можуть зателефонувати 86% мешканців регіону. Сьогодні до роботи центру, зокрема, були підключені Арцизький та Тарутинський райони, а також місто Арциз», — підкреслила Олена Теряєва.

Нагадаємо, Єдиний диспетчерський центр екстреної медичної допомоги в Одеській області було відкрито 21 березня. Його робота значно зменшує час прибуття бригади медиків до пацієнта. Це стає можливим завдяки автоматизації прийому викликів, електронному контролю всіх етапів надання швидкої допомоги, а також оптимізації управління ресурсами.

Зазначимо, підвищення якості медичних послуг в Одеській області є одним з пріоритетів реалізації Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон» на 2017–2019 роки.