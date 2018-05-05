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    На Одещині розшукують двох неповнолітніх хлопчиків

    Олег та Дмитро пообіді залишили обласний притулок
    Хмельницьким відділенням поліції розшукуються Кузьмін Олег Володимирович, 2005 р.н. та Ярковський Дмитро Денисович, 2005 р.н., які 5 травня о 13 годині самовільно залишили обласний притулок для неповнолітніх «Світанок» та до теперішнього часу не повернулися. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області,
    • Сьогодні, 16:43
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    Олег та Дмитро пообіді залишили обласний притулок

    Хмельницьким відділенням поліції розшукуються Кузьмін Олег Володимирович, 2005 р.н. та Ярковський Дмитро Денисович, 2005 р.н., які 5 травня о 13 годині самовільно залишили обласний притулок для неповнолітніх «Світанок» та до теперішнього часу не повернулися.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Правоохоронці просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклих, звертатися до Хмельницького ВП за телефонами: (048) 733-02-02 (чергова частина) або 102.

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