На Одещині розшукують двох неповнолітніх хлопчиків

Олег та Дмитро пообіді залишили обласний притулок

Хмельницьким відділенням поліції розшукуються Кузьмін Олег Володимирович, 2005 р.н. та Ярковський Дмитро Денисович, 2005 р.н., які 5 травня о 13 годині самовільно залишили обласний притулок для неповнолітніх «Світанок» та до теперішнього часу не повернулися. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області,



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Олег та Дмитро пообіді залишили обласний притулок

Хмельницьким відділенням поліції розшукуються Кузьмін Олег Володимирович, 2005 р.н. та Ярковський Дмитро Денисович, 2005 р.н., які 5 травня о 13 годині самовільно залишили обласний притулок для неповнолітніх «Світанок» та до теперішнього часу не повернулися.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правоохоронці просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклих, звертатися до Хмельницького ВП за телефонами: (048) 733-02-02 (чергова частина) або 102.