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    На Одещині спалах кишкової інфекції: 9 дітей опинилися в лікарні

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    З попереднім діагнозом &laquo;гострий гастроентероколіт&raquo; госпіталізували дев'ятьох дітей віком до 15 років - На Одещині спалах кишкової інфекції: 9 дітей опинилися в лікарні
    З попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізували дев'ятьох дітей віком до 15 років
    Фото УНІАН

    За попередніми даними, захворіли діти, які приїхали на відпочинок з Києва у складі групи кількістю 90 дітей

    На Одещині дев'ятеро дітей, які відпочивали в готелі Bugaz Sea View, захворіли на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби.

    Там розповіли, про спалах захворювання стало відомо 27 липня.

    За попередніми даними, захворіли діти, які приїхали на відпочинок з Києва у складі групи кількістю 90 дітей. Вони мешкали в готелі Bugaz Sea View ТОВ «Блек сі хотел груп» та харчувалися в ресторані закладу.

    Станом на 27 липня до інфекційного відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізували дев'ятьох дітей віком до 15 років.

    Для встановлення причин та умов виникнення захворювань Овідіопольське управління Держпродспоживслужби розпочало санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

    Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

    Теги: діти відпочинок отруєння Одещина розслідування
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    На Одещині спалах кишкової інфекції: 9 дітей опинилися в лікарні