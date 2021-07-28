На Одещині спалах кишкової інфекції: 9 дітей опинилися в лікарні

З попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізували дев'ятьох дітей віком до 15 років

За попередніми даними, захворіли діти, які приїхали на відпочинок з Києва у складі групи кількістю 90 дітей

На Одещині дев'ятеро дітей, які відпочивали в готелі Bugaz Sea View, захворіли на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби.

Там розповіли, про спалах захворювання стало відомо 27 липня.

За попередніми даними, захворіли діти, які приїхали на відпочинок з Києва у складі групи кількістю 90 дітей. Вони мешкали в готелі Bugaz Sea View ТОВ «Блек сі хотел груп» та харчувалися в ресторані закладу.

Станом на 27 липня до інфекційного відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізували дев'ятьох дітей віком до 15 років.

Для встановлення причин та умов виникнення захворювань Овідіопольське управління Держпродспоживслужби розпочало санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

Раніше повідомлялося, що після вживання їжі в їдальні однієї з лікарень Одеси – отруїлося п'ятеро дітей.

До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.