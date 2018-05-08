На Одещині вбили 93-річного чоловіка за два піджаки

За підозрою у жорстокому вбивстві пенсіонера поліцейські затримали 33-річного чоловіка

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник разом із 93-річним потерпілим вживав спиртні напої. Потім гість вирішив забрати собі два піджака старенького. Але той почав чинити опір, за що й поплатився життям. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком». До чергової частини



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За підозрою у жорстокому вбивстві пенсіонера поліцейські затримали 33-річного чоловіка

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник разом із 93-річним потерпілим вживав спиртні напої. Потім гість вирішив забрати собі два піджака старенького. Але той почав чинити опір, за що й поплатився життям.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

До чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в селі Вольне чоловік проник до приватного будинку 93-річного пенсіонера та жорстоко побив його. Дідуся доставили до лікарні, де він від отриманих тілесних ушкоджень помер, так і не прийшовши до тями.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що один із сусідів потерпілого, знаходячись у себе на подвір’ї, почув галас у будинку потерпілого. Аби перевірити, що відбувається, чоловік покликав ще одного сусіда, разом з яким пішов до помешкання дідуся. Там вони побачили свого односельця та господаря будинку, який лежав на підлозі з тілесними ушкодженнями.

Сусіди негайно викликали швидку та поліцію. У цей момент намагалися затримати зловмисника, але йому вдалося втекти.

«Після отримання повідомлення поліцейські негайно встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його в порядку статті 208 КПК України, - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов. – Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 п.6 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України».

Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене, згідно санкції вищевказаної статті, йому може загрожувати довічне ув’язнення. Розслідування триває.



