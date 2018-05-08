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    У Києві виявлено офіс з продажу смарт-приставок для незаконної трансляції телеканалів

    Сума завданих правовласникам збитків сягає 1,5 мільйони гривень
    Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції Києва, викрили групу осіб у порушенні авторських прав відомих українських телеканалів. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції. «Оперативники з кіберполіції встановили: зловмисники
    • Сьогодні, 11:11
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    Сума завданих правовласникам збитків сягає 1,5 мільйони гривень

    Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції Києва, викрили групу осіб у порушенні авторських прав відомих українських телеканалів. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції.

    «Оперативники з кіберполіції встановили: зловмисники продавали смарт-приставки (TV BOX), через які проводилися трансляції без ліцензійної угоди українських телеканалів. Продаж приставок відбувався на спеціально створеному веб-ресурсі, а їх вартість коливалася від 2 до 4 тисяч гривень за одиницю. Працівники цього Інтернет-магазину попередньо адаптували приставки до української мережі Інтернет, а також налаштовували та встановлювали програми, які дозволяли мати у вільному доступі більше тисячі телеканалів. При цьому не потрібно було сплачувати обов’язкові платежі за перегляд телеканалів», - йдеться в повідомленні.

    Такі дії завдали істотних збитків правовласникам. Попередньо, сума завданих правопорушниками збитків сягає 1,5 мільйона гривень.

    Працівники кіберполіції провели ряд слідчо-розшукових заходів та встановили усіх учасників злочинної схеми та місце розташування їх офісу, де і було проведено санкціонований обшук.

    Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, більше 20 смарт-приставок (TV BOX), додаткові носії інформації, а також технічну та чорнову документацію. Вилучену техніку направлено до експертного центру для проведення усіх необхідних експертиз.

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    У Києві виявлено офіс з продажу смарт-приставок для незаконної трансляції телеканалів
    У Києві виявлено офіс з продажу смарт-приставок для незаконної трансляції телеканалів
    У Києві виявлено офіс з продажу смарт-приставок для незаконної трансляції телеканалів
    У Києві виявлено офіс з продажу смарт-приставок для незаконної трансляції телеканалів

    Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Поліцейські продовжують документувати докази протиправної діяльності правопорушників.

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