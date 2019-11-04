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    Вбивство 14-річної дівчинки на Одещині: поліція затримала підозрюваного

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    <p>Після вбивства підліток заволодів мобільним телефоном дівчинки</p> - Вбивство 14-річної дівчинки на Одещині: поліція затримала підозрюваного

    Після вбивства підліток заволодів мобільним телефоном дівчинки

    Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

    Причиною смерті школярки стала асфіксія

    На Одещині поліція затримала підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки.

    Про це 4 листопада повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    Як відомо, тіло дівчинки з ознаками насилля було виявлене у лісосмузі на території Лиманського району. За результатами розтину, причиною її смерті стала асфіксія.

    Правоохоронці затримали неповнолітнього, якого останнім бачили з загиблою. Він переховувався у своїх знайомих. Хлопець - 15-річний одесит, який перебуває на профілактичному обліку у поліції та, крім того, влітку цього року був засуджений Суворовським районним судом до умовного терміну за грабіж.

    «В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські зібрали достатньо доказів прямої причетності підлітка до вбивства дівчинки. Зокрема, встановлено, що після вчиненого він заволодів мобільним телефоном убитої. Телефон та інші речові докази були вилучені, а хлопець - затриманий в порядку ст. 208 КПК. Зараз з ним проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу», - заявили в поліції.

    За фактом вбивства триває досудове слідство, розпочате за п.6 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз, а також інших слідчо-розшукових заходів можлива додаткова кваліфікація злочину, зауважили в поліції.

    «Я щиро співчуваю родині загиблої дівчинки. Не як правоохоронець, а передусім як людина і батько. А як начальник поліції обіцяю, що її смерть не залишиться безкарною», - заявив керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

    Нагадаємо, трагедія сталася 2 листопада. Мати дівчинки повідомила в поліцію, що донька вдень пішла з друзями гуляти та не повернулася.

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