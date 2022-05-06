Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)

Постраждалих немає

У Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ракету, якою росіяни намагалися влучити по інфраструктурі Одещини. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Уламки ракети впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Їх вилучили як докази злочину ворога проти України слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 травня ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км.

Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

Триває 72-га доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупант не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, веде активні бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках.