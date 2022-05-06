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    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)

    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)
    фото: Оперативне командування «Південь»

    Постраждалих немає

    У Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ракету, якою росіяни намагалися влучити по інфраструктурі Одещини. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

    Уламки ракети впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Їх вилучили як докази злочину ворога проти України слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події. Постраждалих немає.

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    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)
    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)
    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)
    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)
    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)
    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)
    фото: Оперативне командування «Південь»

    Нагадаємо, 3 травня ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км.

    Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

    Триває 72-га доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупант не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, веде активні бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото)