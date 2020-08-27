Жінка залишила одеситів без інтернета



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Поліцейські оголосили 35-річній одеситці підозру в крадіжці

Жінка зрізала його ножем з телекомунікаційних щитових у під’їздах багатоповерхівок Київського району міста.

Про це інформує пресслужба ГУ Нп в Одеській області, повідомляє «Главком».

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетність громадянки до п’ятнадцяти таких крадіжок. Загалом правопорушниця зрізала майже 800 метрів кабелю. Своїми протиправними діями вона завдала провайдеру майже чотири тисячі гривень збитків та залишила без Інтернету сотні місцевих жителів.

Частину викраденого майна у зловмисниці вилучили, решту, зі слів жінки, вона здала в пункти прийому брухту.

Дії підозрюваної слідчі кваліфікували за частинами 1 та 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.