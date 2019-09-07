«Поверніть нам Ройтбурда»: в Одесі люди збираються на підтримку звільненого директора худмузея



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Фото: Думская

Організатори акції збирають підписи під зверненнями до облради

Мітинг на підтримку звільненого облрадою директора Одеського Художнього музею Олександра Ройтбурда проходить в ці хвилини.

Як передає кореспондент «Думської», зібралося вже близько 500 чоловік, але люди продовжують підтягуватися.

Організатори акції збирають підписи під трьома зверненнями – до облради про скасування рішення, до голови облради, щоб не виконував і не проводив новий конкурс, а також до облради, щоб роз’яснив, чому звільнив.

Тут же на площі біля ОДА проходить нечисленний антиройтбурдівській пікет. Правда, ці громадяни навіть не можуть сказати, хто такий Ройтбурд.

Оновлено об 11:05. Депутати, які не голосували за рішення про звільнення директора худмузею, оголосили зі сцени, що зараз збираються підписи інших депутатів, щоб зібрати позачергову сесію і на ній анулювати це ганебне рішення. Зібрали вже 20 підписів, необхідно ще 8, щоб зібрати сесію.