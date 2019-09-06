Президент відхилив петицію про легалізацію зброї



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Зеленський вважає легалізацію зброї передчасною

Президент України Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї. Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію №22/053416-еп.

За словами Зеленського легалізація зброї в Україні є передчасною, незважаючи на велику кількість зброї, що знаходиться в незаконному обороті з-за тривалої військової агресії Російської Федерації.

«Легалізація обороту в державі зброї вбачається передчасним, а тому не може бути підтримана. Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані в Комісію з питань правової реформи», - йдеться у відповіді Зеленського.

При цьому президент зазначив, що запобігти незаконний оборот зброї в Україні допоможе комплексне і дійсно професійне вивчення ситуації в цій сфері. Зокрема, аналіз досвіду іноземних держав, а також стану воєнно-політичної та оперативної обстановки, громадського порядку та громадської безпеки в державі.

До слова, восени минулого року в Києві пройшов марш за легалізацію зброї в Україні.