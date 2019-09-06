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    Президент відхилив петицію про легалізацію зброї

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    Президент відхилив петицію про легалізацію зброї

    Зеленський вважає легалізацію зброї передчасною

    Президент України Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї. Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію №22/053416-еп.

    За словами Зеленського легалізація зброї в Україні є передчасною, незважаючи на велику кількість зброї, що знаходиться в незаконному обороті з-за тривалої військової агресії Російської Федерації.

    «Легалізація обороту в державі зброї вбачається передчасним, а тому не може бути підтримана. Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані в Комісію з питань правової реформи», - йдеться у відповіді Зеленського.

    При цьому президент зазначив, що запобігти незаконний оборот зброї в Україні допоможе комплексне і дійсно професійне вивчення ситуації в цій сфері. Зокрема, аналіз досвіду іноземних держав, а також стану воєнно-політичної та оперативної обстановки, громадського порядку та громадської безпеки в державі.

    До слова, восени минулого року в Києві пройшов марш за легалізацію зброї в Україні.

     Читайте також: Порошенко про дозвіл легалізації пістолетів: Завтра вони легалізують гранати, автоматичну зброю
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