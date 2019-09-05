У Мінкульті відреагували на звільнення Ройтбурда
В уряді висловили занепокоєння звільненням директора Одеського художнього музею
Міністерство культури, молоді та спорту України відреагувало на звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.
В оприлюдненому повідомленні відомство висловило занепокоєння та пообіцяло в межах своєї компетенції вивчити рішення про звільнення з юридичної точки зору.
«Юристи міністерства проаналізують відповідне рішення Одеської облради та ретельно з’ясують, які є юридичні підстави для усунення відомого художника з займаної ним посади», - заявили у Міністерстві інформаційної політики, на базі якого утворили Міністерство культури, молоді та спорту України.
Нагадаємо, у середу, 4 вересня, депутати Одеської обласної ради підтримали звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.
Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.
Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі.
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