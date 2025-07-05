Нацгвардійці вразили російську гармату на рекордній відстані

Для удару використали САУ «Zuzana 2» – командувач НГУ

Українські нацгвардійці встановили новий рекорд за дальністю точного ураження - знищили російську 152-мм гармату на відстані 25 км. Для нанесення удару було застосовано САУ «Zuzana 2» Окремої артилерійської бригади НГУ. Про це повідомив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко, передає «Главком».

«Знищили 152 мм гармату противника на відстані 25 км!!! Упродовж останніх днів бійці 17-ї Полтавської бригади НГУ «Рейд» та Окремої артилерійської бригади НГУ вели активну роботу по виявленню та знищенню цілей противника на Донеччині та на Запорізькому напрямку», – йдеться в дописі.

Момент ураження ворожої гармати скріншот: Telegram-канал Олександр Півненко І НГУ

На відео зафіксовано ураження 152-мм гармати противника на відстані 25 км.

Бійці Полтавської бригади НГУ «Рейд» під час бойової роботи скріншот: Telegram-канал Олександр Півненко І НГУ

«Це – наразі один із наших рекордів за дальністю точного ураження», – наголосив Півненко.

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