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Нацгвардійці вразили російську гармату на рекордній відстані

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Нацгвардійці вразили російську гармату на рекордній відстані
Українські нацгвардійці встановили рекорд дальності ураження ворожих цілей
скріншот: Telegram-канал Олександр Півненко І НГУ

Для удару використали САУ «Zuzana 2» – командувач НГУ

 

Українські нацгвардійці встановили новий рекорд за дальністю точного ураження - знищили російську 152-мм гармату на відстані 25 км. Для нанесення удару було застосовано САУ «Zuzana 2» Окремої артилерійської бригади НГУ. Про це повідомив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко, передає «Главком».

«Знищили 152 мм гармату противника на відстані 25 км!!! Упродовж останніх днів бійці 17-ї Полтавської бригади НГУ «Рейд» та Окремої артилерійської бригади НГУ вели активну роботу по виявленню та знищенню цілей противника на Донеччині та на Запорізькому напрямку», – йдеться в дописі.

Момент ураження ворожої гармати
Момент ураження ворожої гармати
скріншот: Telegram-канал Олександр Півненко І НГУ

На відео зафіксовано ураження 152-мм гармати противника на відстані 25 км.

Бійці Полтавської бригади НГУ «Рейд» під час бойової роботи
Бійці Полтавської бригади НГУ «Рейд» під час бойової роботи
скріншот: Telegram-канал Олександр Півненко І НГУ

«Це – наразі один із наших рекордів за дальністю точного ураження», – наголосив Півненко.

Раніше «Главком» писав, що представники Книги рекордів України офіційно зафіксували п’ять бойових рекордів, яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA. Офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрилася експозиція, присвячена даним дронам.

Представники Книги рекордів України вручили сертифікати начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем ГУР МО України, а також бійцям підрозділу «Group 13», які реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.

Раніше «Главком» інформував, що президент України Володимир Зеленський 2 липня 2025 року присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» полковнику Антону Задорожному, командиру 1-ої Президентської бригади оперативного призначення «Буревій» у складі 1-го корпусу НГУ «Азов».

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Теги: рекорд Нацгвардія війна

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