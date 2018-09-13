Нічна стрілянина на проспекті Добровольського: поліцейські затримали 14 підозрюваних
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Триває слідство
Про стрілянину біля «Лотомаркета» на проспекті Добровольського 147/1 повідомили в поліцію сьогодні вночі.
Правоохоронці на місці події виявили 12 гільз 9 мм калібру (травма) і 10 гільз від помпової рушниці. На стінах були сліди пошкодження, схожі на постріли, повідомляє радник глави Нацполіціі області Руслан Форостяк.
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Також відомо, що на Балківській вулиці, біля АЗС, вдалося затримати підозрюваних в хуліганстві. 14 осіб 25-30 років спортивної статури з ножами, битами і двома травматичними пістолетами намагалися сховатися на мікроавтобусі. Їхні особи встановлюють.