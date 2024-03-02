В Одесі 3 березня оголошено днем жалоби

В Одесі триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч на 2 березня. Про це повідомив очільник Одеської обалсної віськової адміністрації Олег Кіпер.

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«У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…», – заявив посадовець.

Він додав, що в місті досі триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару.

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Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дитина.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.