Удар по Одесі 2 березня: кількість жертв зросла до дев’яти

Рятувальники виявили під завалами будинку тіло дев’ятї загиблої людини

В Одесі кількість жертв ворожого удару по багатоповерхівці зросла до дев’яти. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини», – йдеться в повідомленні надзвичайників.

Триває пошуково-рятувальна операція.

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Оновлено. «Кількість жертв російської дронової атаки збільшилася до 9. Нині триває деблокування тіла загиблої жінки», – додав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих, серед них є дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.