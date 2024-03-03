Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Удар по Одесі 2 березня: кількість жертв зросла до дев’яти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по Одесі 2 березня: кількість жертв зросла до дев’яти
Триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару по Одесі
фото: ДСНС

Рятувальники виявили під завалами будинку тіло дев’ятї загиблої людини

В Одесі кількість жертв ворожого удару по багатоповерхівці зросла до дев’яти. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини», – йдеться в повідомленні надзвичайників.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Оновлено. «Кількість жертв російської дронової атаки збільшилася до 9. Нині триває деблокування тіла загиблої жінки», – додав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих, серед них є дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл рятувальники будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цитаті, наведеній в телеграм-каналі Кадирова згадка про іудеїв виявилася вирізаною, при цьому представники трьох інших конфесій згадуються як і в оригіналі
Кадиров відцензурував промову Путіна, прибравши з неї згадку про юдеїв
1 березня, 03:45
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
Вчора, 03:45
Російський літак А-50
ЗСУ пояснили, як знищення ворожого А-50 вплине на обстріли України
25 лютого, 11:22

Новини

Удар по Одесі 2 березня: кількість жертв зросла до дев’яти
Удар по Одесі 2 березня: кількість жертв зросла до дев’яти
Президентка Молдови відреагувала на російську атаку по Одесі
Президентка Молдови відреагувала на російську атаку по Одесі
Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу
Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу
«Хлопчик спав в обіймах». Що відомо про загиблу матір з немовлям внаслідок удару по Одесі
«Хлопчик спав в обіймах». Що відомо про загиблу матір з немовлям внаслідок удару по Одесі
Кількість загиблих людей після удару по Одесі знову зросла
Кількість загиблих людей після удару по Одесі знову зросла
Під руїнами багатоповерхівки в Одесі знайдено тіла мами та тримісячної дитини
Під руїнами багатоповерхівки в Одесі знайдено тіла мами та тримісячної дитини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
71K
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади опублікував моторошні фото з Авдіївки
33K
Україна надала екстрену допомогу Польщі: деталі
9619
Хто з засуджених підлягатиме мобілізації: нардеп відповів
5086
Офіцер-морпіх приготував «подарунок» для Безуглої
4537
Ще одне територіальне утворення попросило «допомоги» Путіна слідом за Придністров’ям

Новини

Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Сьогодні, 05:50
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
Сьогодні, 00:00
У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Вчора, 13:29
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Вчора, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
1 березня, 16:44

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua