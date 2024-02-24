Чергова атака на Одесу: влада повідомила деталі

Поранені внаслідок російської атаки по Одесі перебувають у важкому стані

Пізно ввечері 23 лютого російські окупанти знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Є постраждалі та загиблий. Про це повідомляють голова Одеської ОВА Олег Кіпер та міська рада Одеси.

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Унаслідок атаки «шахедів» в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі. Постраждали троє людей. Всі вони доставлені до лікарні та перебувають у важкому стані.

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Рятувальники розбирають завали будинку в Одесі, пошкодженого внаслідок російської атаки фото: ДСНС Одещини

За словами Кіпера, жінка 1962 року народження отримала 70% опіків тіла та важкий опіковий шок. У її доньки 1993 року народження опік 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток.

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Ще одна травмована – 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години. У неї термічні опіки 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.

Також унаслідок атаки загинув один чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів.

Як повідомила Суспільному речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна, пожежу у житловому будинку загасили, її площа склала 50 квадратних метрів. Продовжується розбір завалів, на місці працює 41 рятувальник.

Нагадаємо, увечері 23 лютого ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, унаслідок чого загорівся житловий будинок.

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Як повідомлялося, у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами типу Shahed-131/136. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси.

Унаслідок російського обстрілу на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 кв м. Відомо про трьох загиблих.