Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Чергова атака на Одесу: влада повідомила деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чергова атака на Одесу: влада повідомила деталі
Продовжується розбір завалів будинку після ворожого удару
фото: ДСНС Одещини

Поранені внаслідок російської атаки по Одесі перебувають у важкому стані

Пізно ввечері 23 лютого російські окупанти знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Є постраждалі та загиблий. Про це повідомляють голова Одеської ОВА Олег Кіпер та міська рада Одеси

Унаслідок атаки «шахедів» в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі. Постраждали троє людей. Всі вони доставлені до лікарні та перебувають у важкому стані.

5 фото
На весь екран
Рятувальники розбирають завали будинку в Одесі, пошкодженого внаслідок російської атаки
фото: ДСНС Одещини

За словами Кіпера, жінка 1962 року народження отримала 70% опіків тіла та важкий опіковий шок. У її доньки 1993 року народження опік 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. 

Ще одна травмована – 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години. У неї термічні опіки 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.

Також унаслідок атаки загинув один чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів.

Як повідомила Суспільному речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна, пожежу у житловому будинку загасили, її площа склала 50 квадратних метрів. Продовжується розбір завалів, на місці працює 41 рятувальник.

Нагадаємо, увечері 23 лютого ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, унаслідок чого загорівся житловий будинок.

Як повідомлялося, у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами типу Shahed-131/136. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси.

Унаслідок російського обстрілу на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 кв м. Відомо про трьох загиблих.

Теги: пожежа окупанти Одеса будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Граната РГ-Во містить хлорацетофенон – речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом
Окупанти використовують гранати, які заборонені Женевською конвенцією
25 сiчня, 18:30
Як зазначила Свириденко, оренда з правом викупу та соціальна оренда досить поширені на Заході
Кабмін розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити українців житлом
25 сiчня, 21:39
Горить покрівля меблевої фабрики
У Челябінській області РФ спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці
24 сiчня, 06:22
Спасо-Преображенський собор у Одесі особливо подстраждав від атаки росіян
Скільки коштів потребує Україна на відновлення культурних об’єктів: дані ЮНЕСКО
14 лютого, 12:28
Полонений Олексій отримав на картку 169 тисяч рублів за те, що приїхав убивати українців
ЗСУ взяли в полон окупанта поблизу Авдіївки: він розповів, як його кинули свої ж
10 лютого, 13:59
Зруйнований коксохімічний завод, який колись був опорою економіки на східному Донбасі, ймовірно, стане останньою українською фортецею в Авдіївці, за яку ведуться бойові дії з 2014-го
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
16 лютого, 12:11
Третя штурмова показала наслідки боїв за Авдіївку (відео)
Третя штурмова показала наслідки боїв за Авдіївку (відео)
17 лютого, 11:46
Вісім безпілотників було знищено в межах чотирьох областей
Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян
22 лютого, 07:05
В пошкодженій багатоповерхівці від ночі відʼєднано комунікації, тому на місці продовжують працювати тепловики, міськводоканал, газовики
Удар по Дніпру: рятувальники шукають 96-річного чоловіка
Вчора, 12:12

Новини

Чергова атака на Одесу: влада повідомила деталі
Чергова атака на Одесу: влада повідомила деталі
Ворог атакував дронами Одесу: у житловому будинку пожежа
Ворог атакував дронами Одесу: у житловому будинку пожежа
Хотів втекти з України, але злякався вовків. Прикордонники затримали ухилянта
Хотів втекти з України, але злякався вовків. Прикордонники затримали ухилянта
Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд
Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд
Удар по Одесі: рятувальники показали масштаб пожежі (фото, відео)
Удар по Одесі: рятувальники показали масштаб пожежі (фото, відео)
Атака «Шахедів»: в Одесі загинула людина (фото)
Атака «Шахедів»: в Одесі загинула людина (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
47K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
41K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
16K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
11K
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
9958
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого

Новини

Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Вчора, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Вчора, 00:45

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua