Одещина святкує 87-річчя



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Губернатор привітав мешканців області

Одеська область сьогодні відзначає 87-річчя від дати заснування.

«Одеська область унікальна! І не тому, що найбільша в Україні, а тому що справді – найкраща. Сьогодні – її офіційний день народження. А святкувати будемо в суботу – на ярмарку біля ОДА» – привітав усіх мешканців регіону голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, ярмарок відбудеться у суботу, 2 березня, на майданчику біля Одеської ОДА на проспекті Шевченка, 4, з 12:00 до 18.00. Кожен район під час святкування представить свої звичаї, костюми, страви, творчість і товаровиробників.

Також на ярмарку будуть працювати фуд-корт, контактний зоопарк, зона розваг для дітей і дорослих, виставка-продаж handmade товарів і майстер-класи.