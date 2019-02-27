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    Одещина святкує 87-річчя

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    Одещина святкує 87-річчя

    Губернатор привітав мешканців області

    Одеська область сьогодні відзначає 87-річчя від дати заснування. 

    «Одеська область унікальна! І не тому, що найбільша в Україні, а тому що справді – найкраща. Сьогодні – її офіційний день народження. А святкувати будемо в суботу – на ярмарку біля ОДА» – привітав усіх мешканців регіону голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

    Зазначимо, ярмарок відбудеться у суботу, 2 березня, на майданчику біля Одеської ОДА на проспекті Шевченка, 4, з 12:00 до 18.00. Кожен район під час святкування представить свої звичаї, костюми, страви, творчість і товаровиробників.

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    Також на ярмарку будуть працювати фуд-корт, контактний зоопарк, зона розваг для дітей і дорослих, виставка-продаж handmade товарів і майстер-класи.

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    Одещина Максим Степанов
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