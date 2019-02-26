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    Боксери з Одещини завоювали чотири медалі на чемпіонаті України

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    Боксери з Одещини завоювали чотири медалі на чемпіонаті України

    На чемпіонаті змагалися 297 учасників з різних регіонів України

    Спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на чемпіонаті України серед юніорів з боксу. Змагання відбулися у Харкові з 19 по 24 лютого. Про це повідомила начальник управління фізичної культури і спорту Валентина Кольчак.

    «За першість на чемпіонаті змагалися 297 учасників з різних регіонів України. Спортсменам з Одеської області вдалося завоювати одну золоту, одну срібні та дві бронзові медалі, що дозволило у підсумковому загальнокомандному заліку посісти четверте місце. Під час виступів боксери продемонстрували високу майстерність і витримку», — підкреслила Валентина Кольчак.

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    Боксери з Одещини завоювали чотири медалі на чемпіонаті України
    Боксери з Одещини завоювали чотири медалі на чемпіонаті України

    Окрім того, Дмитро Молодан, який завоював золоту медаль, став 7-кратним чемпіоном України та отримав ліцензію на юніорський чемпіонат Європи, який проходитиме в Румунії в травні.

    Нагадаємо, у лютому спортсмени з Одеської області завоювали дві золоті медалі на Зимовому чемпіонаті України з легкоатлетичних метань серед юніорів.
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