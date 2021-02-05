  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі запобігли знищенню пам’ятки архітектури

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Cамі споруди, розташовані на арештованих земельних ділянках - В Одесі запобігли знищенню пам’ятки архітектури
    Cамі споруди, розташовані на арештованих земельних ділянках
    фото: Facebook

    «Дача Маразлі» опинилася під загрозою руйнування через дії забудовника

    Національне антикорупційне  бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися заборони на проведення будівельних робіт на території пам’ятки архітектури в Одесі, відомої як «Дача Маразлі».

    Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    Комплекс будівель, які становлять історичну цінність, опинився під загрозою руйнування через дії забудовника: на цій території планували побудувати багатоповерхівки та паркінг.

    «За клопотанням детективів  НАБУ і прокурорів  САП, ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду накладено арешт на земельні ділянки площею понад 1 га, в межах яких розташовано комплекс споруд «Дачі Маразлі», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що арешт передбачає заборону на відчуження та користування земельними ділянками в частині здійснення будівельних робіт.

    Відомо, що самі споруди, розташовані на арештованих земельних ділянках, є об’єктом розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час

    Нагадаємо, забудови Одеси тріщать по швах, в центрі міста чергове руйнування.

    Теги: Одеса забудова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies