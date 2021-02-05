В Одесі запобігли знищенню пам’ятки архітектури

«Дача Маразлі» опинилася під загрозою руйнування через дії забудовника

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися заборони на проведення будівельних робіт на території пам’ятки архітектури в Одесі, відомої як «Дача Маразлі».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Комплекс будівель, які становлять історичну цінність, опинився під загрозою руйнування через дії забудовника: на цій території планували побудувати багатоповерхівки та паркінг.

«За клопотанням детективів НАБУ і прокурорів САП, ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду накладено арешт на земельні ділянки площею понад 1 га , в межах яких розташовано комплекс споруд «Дачі Маразлі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що арешт передбачає заборону на відчуження та користування земельними ділянками в частині здійснення будівельних робіт.

Відомо, що самі споруди, розташовані на арештованих земельних ділянках, є об’єктом розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час

Нагадаємо, забудови Одеси тріщать по швах, в центрі міста чергове руйнування.