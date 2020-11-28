В Одесі «Наш край» домагається чесних результатів виборів до облради

Партія заявляє про крадіжку в неї тисячу голосів

Під стінами П’ятого апеляційного адміністративного суду відбулася акція протесту кандидатів у депутати Одеської обласної ради від партії «Наш край» та виборців, які віддали за них голоси. Про це повідомляє пресслужба партії.

З плакатами «Не дамо вкрасти вибір жителів Одещини» та «Позбавити статусу судді за фальсифікації» мітингувальники вимагали справедливого і неупередженого розгляду апеляційної скарги на рішення Одеського окружного адміністративного суду. Останній вже двічі відмовлявся брати до уваги надані докази фальсифікації результатів виборів до обласної ради головою та членами Одеської обласної територіальної виборчої комісії.

«По всій нашій країні ситуація така сама, як в Одеській області. У Київській області ми відстоюємо голоси у Фастові, де також вкрали більше тисячі голосів. В Одеській області опозиція об’єдналася з коаліцією проти «Нашого краю». Вони не хочуть, щоб «Наш край» був представлений в обласній раді, тому що партія реально допомагає людям, з людьми та заради людей. Якщо нас бояться, то ми йдемо правильним шляхом. Ми маємо намір відстоювати кожен голос», – заявив співголова партії «Наш край», народний депутат Сергій Шахов.

У свою чергу народний депутат України Борис Приходько заявив, що від суду не потрібно нічого особливого, а лише дотримуватися закону.

«В Одеській області твориться беззаконня. За реального результату 5,16% у «Нашого краю» виявилося 4,98%. Фактично вкрали тисячу голосів. Рішення дуже просте: візьміть та порівняйте протоколи. Це можна зробити запитавши оригінали протоколів в Одеській обласній територіальній виборчій комісії», – підкреслив нардеп.

Коментуючи ситуацію навколо фальсифікації виборів в Одеську облраду, співголова партії «Наш край», народний депутат України Антон Кіссе заявив, що свавіллям займається низка суддів.

«Або їх залякали, або щось інше... Ми закликаємо колегію, яка розглядає справу, чинити за законом. Свавілля не допустимо, будемо діяти послідовно та до переможного кінця», – заявив співголова партії «Наш край».

Нагадаємо, Одеська обласна територіальна виборча комісія затягувала з оголошенням результатів виборів. Партія «Наш край» публікувала докази того, що голова та члени комісії навмисне спотворювали результати голосування під час перенесення даних з протоколів сільських, селищних та міських територіальних виборчих комісій до підсумкового протоколу обласної ТВК для того, щоб знизити результат та позбавити партію «Наш край» законного права бути представленою в Одеській обласній раді.

За результатами паралельного підрахунку голосів партія «Наш край» набрала 29309 або 5,16% голосів виборців, долаючи п’ятивідсотковий бар’єр. Ці дані підтверджуються копіями протоколів з мокрими печатками. Але після махінацій Одеської обласної ТВК та дивного «комп’ютерного вірусу», про який заявляли у комісії, «Наш край» недорахувався 1050 голосів, а оголошений офіційний результат став 4,98%.

Партія «Наш край» переконана, що кінцевими бенефеціаром фальсифікацій є представники ОПЗЖ, «За майбутнє», «Слуга народу» та «Партія Шарія», які через підконтрольних членів комісії частину голосів «Нашого краю» приписали собі, а частину «викинули» у зіпсовані голоси.