Поліція відкрила справу за фактом отруєння дітей в одеській школі



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Фото: Укрінформ

З 14 по 17 вересня до медичного закладу звернулися 17 учнів цієї школи, віком від 6-ти до 12-ти років, з отруєнням, яке вони, зі слів, отримали після вживання їжі у шкільній їдальні

Правоохоронці встановлюють обставини отруєння учнів однієї зі шкіл Суворовського району. Про це повідомили у Суворовському відділі поліції Одеси.

Про подію поліцейським стало відомо з листа, що надійшов до Хаджибеївського ВП з районної прокуратури. У ньому батьки школярів просять перевірити навчальний заклад, у якому нібито отруїлися їхні діти.

За наявною інформацією, у період з 14 по 17 вересня до медичного закладу звернулися 17 учнів цієї школи, віком від 6-ти до 12-ти років, з отруєнням, яке вони, зі слів, отримали після вживання їжі у шкільній їдальні.

Неповнолітнім було надано медичну допомогу, після чого їх відпустили додому для подальшого амбулаторного лікування.

Вказану подію поліцейські кваліфікували за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Зараз у школі працює слідчо-оперативна група.

Проводяться заходи, спрямовані на встановлення причини отруєння дітей.