Італія інвестує понад €42 млн у реставрацію пам’яток та модернізацію інфраструктури Одещини
Італія виділить понад €42 млн на відновлення та модернізацію інфраструктури в Україні, значна частина яких буде спрямована на Одеську область. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба за підсумками Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.
Під час конференції Італія підписала грантові угоди на суму €35,5 млн, які будуть спрямовані на реставрацію шести архітектурних пам’яток України.
Окрім того, Італія спільно з ЮНЕСКО виділила €500 тис. на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав від російських обстрілів.
Значна частина фінансової підтримки буде спрямована на ключові економічні та інфраструктурні проєкти:
- Італія інвестує €6 млн у модернізацію зрошувальних систем Одеської області, що має вирішальне значення для аграрного сектору.
- Країна також підтримує українські енергетичні проєкти.
Олексій Кулеба зазначив, що Україна та Італія спільно розвивають проєкти у сферах кіберзахисту, цифрових рішень, а також залізничних та авіаційних ініціатив.
Кулеба висловив вдячність Італійській Республіці за потужну підтримку України:
«Дякую народу та Уряду Італійської Республіки за підтримку українців у найскладніший час. Вдячний Італії за допомогу у зміцненні обороноздатності та відбудові України, а також за рішення продовжити надання військово-технічної підтримки», – додав віцепрем'єр-міністр.
Нагадаємо, у ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждало шестеро людей.
