Італія інвестує понад €42 млн у реставрацію пам’яток та модернізацію інфраструктури Одещини

Італія виділить понад €42 млн на відновлення та модернізацію інфраструктури в Україні, значна частина яких буде спрямована на Одеську область. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба за підсумками Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Кулебу.

Під час конференції Італія підписала грантові угоди на суму €35,5 млн, які будуть спрямовані на реставрацію шести архітектурних пам’яток України.

Окрім того, Італія спільно з ЮНЕСКО виділила €500 тис. на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав від російських обстрілів.

Значна частина фінансової підтримки буде спрямована на ключові економічні та інфраструктурні проєкти:

Італія інвестує €6 млн у модернізацію зрошувальних систем Одеської області, що має вирішальне значення для аграрного сектору.

Країна також підтримує українські енергетичні проєкти.

Олексій Кулеба зазначив, що Україна та Італія спільно розвивають проєкти у сферах кіберзахисту, цифрових рішень, а також залізничних та авіаційних ініціатив.

Кулеба висловив вдячність Італійській Республіці за потужну підтримку України:

«Дякую народу та Уряду Італійської Республіки за підтримку українців у найскладніший час. Вдячний Італії за допомогу у зміцненні обороноздатності та відбудові України, а також за рішення продовжити надання військово-технічної підтримки», – додав віцепрем'єр-міністр.

