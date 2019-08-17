Пожежа в готелі: на Одещині оголошено день жалоби



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У неділю в Одесі день жалоби

Під час пожежі в одеському готелі загинуло дев'ять осіб

В Одесі та області 18 серпня оголошено днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в готелі «Токіо Стар».

Про це повідомила в.о. глави Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова.

За її словами, в готелі перебувало багато іноземців. Зараз представництво МЗС в Одесі контактує з ними, щоб зібрати інформацію і повідомити їх сім'ї і відповідні дипломатичні установи.

Одеська міськрада тим часом забезпечує всіх постраждалих гарячим харчуванням, також прийнято рішення про їх тимчасове розміщення на об'єктах комунальної власності.

«З метою комплексного підходу до проблеми, проведення профілактичних та попереджувальних заходів з понеділка створимо міжвідомчу робочу групу з моніторингу діяльності подібних суб'єктів тимчасового розміщення на території Одеси і Одеської області», - зазначила Шаталова.

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

За даними МВС, під час пожежі в готелі «Токіо Стар» евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 білорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.

Джерело: Думская