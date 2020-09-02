П'ять нових імен з'явилося на Алеї Зірок Одеси



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Нові імена Алеї Зірок: Ісак Дунаєвський, Іван Бунін, Олександр Купрін, Павло Вірський і театр «Маски»

2 вересня 2020 року на Алеї Зірок на вулиці Ланжеронівській відбулося урочисте відкриття нових імен відомих діячів культури, які прославили Одесу.

До 226-ї річниці заснування міста Алея Зірок поповнилася п'ятьма новими іменами. Цьогоріч відкриті імена не тільки одеситів, а й тих, хто не був народжений у нашому місті, але в серці, долі і творчості яких Одеса залишила свій глибокий слід.

Зірки запалилися на честь:

Ісака Осиповича Дунаєвського (1900-1955 рр.) – композитора, диригента і педагога, автора безлічі популярних пісень, музики до кількох десятків кінофільмів, 4 балетів і 11 оперет. Народився 120 років тому в Лохвиці Полтавської губернії. В одеситів особливе ставлення до його останньої оперети «Біла акація» (1955). Пісня Тоні з оперети стала спочатку неформальним гімном нашого міста, а з 25 серпня 2011 року - офіційним гімном;

Івана Олексійовича Буніна (1870-1853 рр.) – письменника, поета і перекладача, лауреата Нобелівської премії з літератури 1933 року. Майже все життя Іван Бунін був пов'язаний з Одесою. Приїжджав сюди щороку. Бував тут 30 разів. На згадку про великого письменника одна з вулиць Одеси носить ім'я Івана Буніна, а на фасаді будинку на вулиці Княжій, 27 встановлено меморіальну дошку;

Олександра Івановича Купріна (1870-1938 рр.) – письменника, чиє ім'я міцно увійшло в літературне життя Одеси. Саме тут написані багато його відомих творів: «Гамбрінус», «Гранатовий браслет», «Лістригони», «Леночка», «Молох», «Олеся», «Поєдинок», «Юнкери», «У цирку». В Одесі Купрін написав другу частину повісті «Яма».Вперше Олександр Купрін відвідав Одесу в 1897 році і з тих пір був закоханий у наше місто. В Одесі є вулиця Купріна;

Павла Павловича Вірського (1905-1975 рр.) – геніального хореографа, балетмейстера, творця Національного ансамблю танцю України. Народився в Одесі у дворянській сім'ї. Закінчив Рішельєвську гімназію в Одесі. Навчався в Одеському музично-театральному технікумі (нині Одеське училище мистецтв і культури ім. Данькевича). Артист балету, балетмейстер, у 30-х роках - балетмейстер Одеського театру опери і балету. Організував ансамбль народного танцю УРСР, а в 1955 році став його художнім керівником (нині Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського). Спираючись на народні традиції, Вірський створив яскраві хореографічні композиції: «Гопак», «Запорожці», «Ми з України», «Подоляночка», «Хміль», «Ой, під вишнею» та ін.

Також одна зірка відкрита на честь 35-річчя від дня заснування театру «Маски-шоу» (1985 рік). «Маски» люблять не тільки в Одесі, їх знають і ними захоплюються у всьому світі. Театр «Маски-шоу» працює в жанрах: пантоміма, клоунада, ексцентрика, драма, кіно.