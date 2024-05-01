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Ракетна атака на Одесу: на місці масштабна пожежа, є поранені

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу: на місці масштабна пожежа, є поранені
На місці влучання сильна пожежа
фото: Telegram / Типичная Одесса

О 22:02 в Одесі пролунали перші вибухи

Російська Федерація ввечері, 1 травня, атакувала Одесу балістичними ракетами. На місці удару пожежа, вже відомо про перших постаждалих. Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, російські ракети влучили по вантажному приміщенню Нової Пошти, про це повідомила компанія на сторінці X (Twitter).

«Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі».

О 22:02 в Одесі пролунали перші вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 798 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Загалом, 30 квітня, ворог завдав вісім ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

 

Теги: пожежа Одеса ракетна атака

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