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Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024

Наталія Порощук
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки

30 квітня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російське джерело стверджувало, що російські війська просунулися в центральну та південно-східну Кислівку (на південний схід від Куп’янська), але ISW спостерігав лише підтверджені наступи росіян у східній частині населеного пункту.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024 фото 1
карта: ISW

Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Новини війни в Україні

Загалом, 30 квітня, ворог завдав вісім ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два розвідувальних БпЛА противника.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом 30 квітня відбулося 122 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито шість атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024 фото 2
скрін: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку відбито 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024 фото 3
скрін: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024 фото 4
скрін: deepstatemap.live

На Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024 фото 5
скрін: deepstatemap.live

На Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024 фото 6
скрін: deepstatemap.live

Наразі триває 798-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: війна Україна ЗСУ росія окупанти Донеччина Луганщина Авдіївка Бахмут

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