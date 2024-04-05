Над територією США упало космічне сміття Китаю (відео)

Уламки китайського космічного корабля «Шеньчжоу-15» були помічені над територією Каліфорнії

Загадкові смуги світла, помічені над штатом Каліфорнія у США, були спричинені різким падінням китайського космічного сміття на Землю. Про це пише New York Post.

«Мешканці від Сакраменто до Сан-Дієго були засліплені світловим шоу близько 1:30 ночі у вівторок вранці (11:30 ранку за Києвом). Хоча припущення варіювалися від метеоритного дощу до НЛО, зрештою було встановлено, що це не що інше, як залишки від китайського космічного корабля, який знову увійшов в атмосферу», – пише видання.

Палаючий шар у небі над штатом Каліфорнія, який перелякав американців, виявився космічним сміттям. За словами астрофізика та супутникового трекера Джонатана Макдауелла, найімовірніше йдеться про уламки орбітального модуля китайського космічного корабля Shenzhou 15.

Місію КНР було запущено 29 листопада 2022 року з трьома китайськими космонавтами на борту. Політ тривав понад 186 діб. Вони повернулися на Землю 3 червня 2023 року. При цьому сам модуль не призначений для приземлення, він від'єднався в космосі і якраз мав знову увійти в атмосферу планети 2 квітня, коли його помітили над США.

До слова, Китай 21 березня відправив у космос групу супутників для моніторингу стану довкілля.