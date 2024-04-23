Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси

У ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух

Унаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждали дев'ятеро людей, четверо з них – діти

В Одесі, яка в ніч на 23 квітня зазначала ворожої атаки, зросла кількість поранених до дев’яти осіб, з яких четверо – діти. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«За уточненими даними, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, постраждали 9 людей, четверо з них – діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу», - зазначив Кіпер.

Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало семеро людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено.

Унаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки. Постраждало щонайменше 14 квартир. На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби допомагають рятувати людей.

За даними Сил оборони Півдня, в Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури. Як зазначається, під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про групу шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області в напрямку Одеси.

До слова, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.