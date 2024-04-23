Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси
У ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух
фото: Олег Кіпер/Телеграм

Унаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждали дев'ятеро людей, четверо з них – діти

В Одесі, яка в ніч на 23 квітня зазначала ворожої атаки, зросла кількість поранених до дев’яти осіб, з яких четверо – діти. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси фото 1

«За уточненими даними, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, постраждали 9 людей, четверо з них – діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу», - зазначив Кіпер.

Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало семеро людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено.

Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси фото 2

Унаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки. Постраждало щонайменше 14 квартир. На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби допомагають рятувати людей.

За даними Сил оборони Півдня, в Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури. Як зазначається, під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону. 

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про групу шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області в напрямку Одеси.

До слова, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги. 

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.

Теги: Одеса дрон обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929 рр.) Довженко здобув всесвітню славу та став кінокласиком
Стартували зйомки фільма про Олександра Довженка
4 квiтня, 21:10
Коледж «Алабуга», який сьогодні зазнав атаки, залучає до складання «шахедів» неповнолітніх учнів, тих, хто вступив після 9 класу
Атака дрона на Татарстан: стало відомо про постраждалих
2 квiтня, 11:29
Під час повітряної тривоги на Київщині працювали сили ППО
Нічна атака на Україну: під Києвом пошкоджено підприємство
6 квiтня, 08:14
Профільні служби працюють на місці влучання
Горить магазин, під завалами можуть бути люди: РФ вдарила по Харківщині (оновлено)
10 квiтня, 15:04
Туренко закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги
Мер Українки закликав містян зачинити вікна після російської атаки: що сталося
11 квiтня, 10:56
З-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі деблокували тіло загиблої жінки
Кількість загиблих на Дніпропетровщині знову зросла (фото, відео)
19 квiтня, 16:39
Увечері ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе, а вночі обстріляв з артилерії Мирівську громаду
Обстріл Дніпропетровщини: ворог поцілив в об’єкт інфраструктури (фото)
15 квiтня, 08:41
Удар росіян прийшовся по житловій забудові
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав (фото)
16 квiтня, 15:44
Російська ракета прилетіла неподалік зупинки транспорту, на якій перебували люди
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
17 квiтня, 10:22

Новини

Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси
Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси
Атака «шахедів» на Одесу: пошкоджено 14 квартир (фото)
Атака «шахедів» на Одесу: пошкоджено 14 квартир (фото)
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Нічна атака на Одещину: є влучання
Нічна атака на Одещину: є влучання
На Одещині відновлено електропостачання 14 тис. споживачам
На Одещині відновлено електропостачання 14 тис. споживачам
На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи
На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
25K
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
16K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
14K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
9710
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
7414
Вчений пояснив, якими будуть наслідки демографічної кризи за 20-30 років

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua